方基墨演技精湛、角色多變，一直深受觀眾歡迎。(美聯社)

電影「永遠的蝙蝠俠」(Batman Forever)男主角、經典電影「捍衛戰士」(Top Gun)男配角的好萊塢 影星方基墨(Val Kilmer)因肺炎不幸病世，享年65歲。

方基墨過去才在「捍衛戰士：獨行俠」亮相，讓資深影迷感動。（自材自IMDb）

方基墨的女兒向美聯社證實：「方基墨於1日晚間在洛杉磯 去世，家人與朋友都在身邊陪伴。」

方基墨2014年罹患喉癌，長期與病魔奮鬥，2020年出版的回憶錄透露已經抗癌成功，不過2015年接受手術後，失去自然聲音與大部分說話能力迫使他採用AI技術，以便在電影角色重塑情感。

方基墨曾經表示：「問題是現在我說話，聽起來就像喝了好幾瓶龍舌蘭酒的馬龍白蘭度，我喉嚨裡不是梗著一隻青蛙，更像鯁住一頭水牛。」

在淡出影壇多年後，方基墨最後遺作就是在「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)飾演「冰人」卡贊斯基(Tom "Iceman" Kazansky)。

方基墨(左)與湯姆克魯斯於1986年合演的「捍衛戰士」成為經典。（自材自IMDb）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）曾在受訪時提到與方基墨再度合作的感動，「我真的非常支持他參與這部電影，他是個天賦異稟的演員，那場戲真的很特別」。「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的製片人傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）也透露，當初湯姆克魯斯決定拍攝續集時，條件之一就是希望方基墨能夠回歸演出。

根據IMDb網站介紹，方基墨於1959年12月31日出生在洛杉磯，畢業於紐約市茱莉亞學院( Juilliard School)戲劇專業，隨後前往好萊塢專業學校(Hollywood Professional School)就讀並踏入舞台表演，處女作是1984年電影「笑破鐵幕」(Top Secret)。

盡管方基墨才華洋溢且演技優異，但直到演出大導演奧利佛史東(Oliver Stone)經典電影「門」(The Doors)之後，才廣被外界關注，而且20世紀80年代以來，方基墨為好萊塢拍攝的電影為他贏得「這一代無名男主角」(the unsung leading man of his generation)聲譽。