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CinemaCon大會 披頭四傳記片卡司揭曉

編譯徐薏茹／綜合報導
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「披頭四」傳記片四位演員亮相，分別是保羅麥斯卡(左起)、喬瑟夫昆恩、貝瑞柯根、哈里斯迪金森。(美聯社)
「披頭四」傳記片四位演員亮相，分別是保羅麥斯卡(左起)、喬瑟夫昆恩、貝瑞柯根、哈里斯迪金森。(美聯社)

CinemaCon年度盛會3月31日於拉斯維加斯(Las Vegas)登場，索尼影視娛樂(Sony Pictures)也在開幕當日公布英國傳奇搖滾樂團「披頭四」(The Beatles)傳記片的演員陣容。

索尼影視在主會場凱薩宮酒店(Caesars Palace)舉行記者會介紹四名主角，分別是保羅麥斯卡(Paul Mescal)飾演保羅麥卡尼(Paul McCartney)，喬瑟夫昆恩(Joseph Quinn)飾演喬治哈里森(George Harrison)，貝瑞柯根(Barry Keoghan)飾演林哥史達(Ringo Starr)，哈里斯迪金森(Harris Dickinson)飾演約翰藍儂(John Lennon)。

披頭四傳記片將一次推出四部影片，分別以四名成員的角度敘事，導演山姆曼德斯(Sam Mendes)透露四部影片預定2028年4月首映；他說：「多年來我一直試著製作關於披頭四的故事。」

CinemaCon大會每年吸引全球數千名電影產業人士參加，好萊塢數家大型電影公司趁機舉行記者會，公布電影片段與預告片，邀請影星為即將上映的新片宣傳，吸引觀眾進戲院看電影。

除了公布披頭四電影的演出陣容，索尼影視還請來奧斯卡導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)公開「28年毀滅倒數」(28 Years Later)最新預告，該片訂於6月上映；還有「蜘蛛人：超越新宇宙」(Spider-Man: Beyond the Spider-Verse)製作團隊也親赴現場預告蜘蛛人動畫電影三部曲的最終章。

索尼影視執行長羅思曼(Tom Rothman)也鼓勵電影院業者推出平日優惠，索尼執行副總裁伯哲曼(Adam Bergerman)強調電影拉長在電影院播映時間的重要。

2024年多部電影受好萊塢大罷工影響，延誤上映時間，今年電影檔期預計更加豐富完整，不過根據媒體分析公司Comscore數據顯示，2025年第一季票房表現平平，與2024年同期相比下降11%，與2019年相比更驟減近40%。

索尼 電影院 好萊塢

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