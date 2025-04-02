巨石強森空中驚魂 飛機故障遇亂流以為「生命終點」

巨石強森日前遭遇亂流，遭受極大驚嚇。(路透資料照片)

好萊塢男星巨石強森 （The Rock）日前因私人噴射機在飛行途中發生嚴重故障，被迫臨時返航。而這場空中驚魂讓巨石強森甚至一度心想：「難道這就是我生命的終點？」

根據「unilad」報導指出，巨石強森搭乘私人噴射機要前往美國德州 （Texas）參加美國聯合足球聯盟（United Football League，UFL）活動，當時飛機正飛越太平洋，沒想到飛行約35至40分鐘後，出現液壓系統過熱問題，無法繼續飛越海洋，只能掉頭返回夏威夷 降落。

據了解，機長大衛親自走進客艙，單膝跪下抱歉，並告知強森有些故障可以在空中處理，但這次的液壓系統問題太過嚴重，電腦系統已發出警示，明確指出「不要再飛越海洋，必須返回陸地」。當時機上除了機組人員外，僅有巨石強森一人。

不過機長大衛向他保證，「我會讓你安全降落島上」。

在事件發生後，巨石強森後續在貼文中表示，自己遇上亂流的這次事件，讓他體會到了生命的脆弱不堪甚至萌生了念頭：「難道這就是我生命的終點？」最後，他也再次感謝當時機組人員的專業與冷靜，讓他能夠平安返航。

巨石強森表示，當飛機掉頭返航、自己獨自坐在機艙後方時，他開始重新思考自己的人生。巨石強森也提到，那一刻讓他深刻體會到，過去經常掛心與煩惱的事情，其實根本不值得浪費生命去煩惱，沒想到驚險的瞬間，反而成為是一個讓他反思生命真正重要事物的時刻。

事後，他也在Instagram上向球迷與聯盟致歉，遺憾自己無法到場「炒熱氣氛」。