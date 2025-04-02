「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世 洛杉磯病逝享壽65歲

方基墨過去才在「捍衛戰士：獨行俠」亮相，讓資深影迷感動。(摘自imdb)

「蝙蝠俠」方基墨今天驚傳病逝洛杉磯 ，享壽65歲。他過去罹患喉癌且氣切造成發聲困難，女兒向「紐約時報」證實，爸爸喉癌已痊癒，死因是肺炎。

方基墨在2017年宣布罹患喉癌，此後大致未再參與演出，因為他動過氣切手術，造成他的聲音完全改變。

方基墨多年來演出各種精彩角色，包括在1991年傳記電影「門」（The Doors）中飾演搖滾歌手吉姆莫里森（Jim Morrison）、在1993年西部電影「絕命終結者」（Tombstone）中飾演哈勒戴醫生（Doc Holliday）、1995年「蝙蝠俠3」（Batman Forever）中飾演蝙蝠俠，以及在名導麥可曼恩（Michael Mann）1995年犯罪電影巨作「烈火悍將」（Heat）中飾演一名銀行搶匪，每一個角色都深受觀眾喜愛。

他不僅是受歡迎的蝙蝠俠，在1986年賣座片「捍衛戰士」（Top Gun）飾演的「冰人」也深植人心。該片續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）於2022年推出，他也強忍不適，和湯姆可魯斯再度合體，重返大銀幕，也是深受健康問題所苦的他最後重要演出。