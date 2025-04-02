JK羅琳又被炎上 支持校園霸凌激怒全網

JK羅琳再度被炎上，竟支持霸凌。(路透資料照片)

「哈利波特 」系列小說作者JK羅琳 （J.K. Rowling）一直反對跨性別 ，她堅持男跨女的跨性別者「不是女人」，過去在奧運期間就影射包括台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，根本不該參賽引爆爭議及脫粉潮，甚至被她一手捧紅的「哈利波特」演員丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」艾瑪．華森（Emma Watson ）都因和她的理念不同鬧翻。

JK羅琳最近再度爆發爭議，她在社群轉發一則「每日郵報」新聞，內容為一名幼兒因被指控霸凌跨性別同學而被逐出托兒所，這名兒童因「虐待性取向和性別認同」而被停學。JK羅琳怒斥英國學校懲罰恐跨的學生，認為校園暴力的學生不應該被停學。JK羅琳說：「如果您認為小孩子因為能夠辨識性別而受到懲罰，您就是個危險的狂熱份子，不該接近小孩，也不該擔任任何管教小孩的職務。」

她的發言立刻引爆話題，因為她雖然是反對跨性別，卻無形中鼓勵霸凌，讓不少人對這樣的發言很不滿，認為是在無形中鼓勵霸凌，但也有網友力挺，認為恐跨性別難道有錯嗎？為何要受到退學處分。英國教育部發言人回應「獨立報」表示：「所有學生和教職人員都應在學校感到安全和受保護，不該面臨任何形式的暴力或辱罵。」等於打臉JK羅琳。