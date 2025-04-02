我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世 洛杉磯病逝享壽65歲

佛州眾議員補選共和黨勝 威州高院選舉自由派贏

JK羅琳又被炎上 支持校園霸凌激怒全網

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
JK羅琳再度被炎上，竟支持霸凌。(路透資料照片)
JK羅琳再度被炎上，竟支持霸凌。(路透資料照片)

哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）一直反對跨性別，她堅持男跨女的跨性別者「不是女人」，過去在奧運期間就影射包括台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，根本不該參賽引爆爭議及脫粉潮，甚至被她一手捧紅的「哈利波特」演員丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」艾瑪．華森（Emma Watson ）都因和她的理念不同鬧翻。

JK羅琳最近再度爆發爭議，她在社群轉發一則「每日郵報」新聞，內容為一名幼兒因被指控霸凌跨性別同學而被逐出托兒所，這名兒童因「虐待性取向和性別認同」而被停學。JK羅琳怒斥英國學校懲罰恐跨的學生，認為校園暴力的學生不應該被停學。JK羅琳說：「如果您認為小孩子因為能夠辨識性別而受到懲罰，您就是個危險的狂熱份子，不該接近小孩，也不該擔任任何管教小孩的職務。」

她的發言立刻引爆話題，因為她雖然是反對跨性別，卻無形中鼓勵霸凌，讓不少人對這樣的發言很不滿，認為是在無形中鼓勵霸凌，但也有網友力挺，認為恐跨性別難道有錯嗎？為何要受到退學處分。英國教育部發言人回應「獨立報」表示：「所有學生和教職人員都應在學校感到安全和受保護，不該面臨任何形式的暴力或辱罵。」等於打臉JK羅琳。

跨性別 JK羅琳 哈利波特

上一則

「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世 洛杉磯病逝享壽65歲

延伸閱讀

JK羅琳開嗆… 暗諷哈利波特3主角「讓電影變難看」

JK羅琳開嗆… 暗諷哈利波特3主角「讓電影變難看」
JK羅琳開嗆 暗諷「哈利波特」3主角讓電影變難看

JK羅琳開嗆 暗諷「哈利波特」3主角讓電影變難看
「哈利波特」影集版最新消息 金球影后傳接演「麥教授」

「哈利波特」影集版最新消息 金球影后傳接演「麥教授」
「哈利波特」男星驟逝 胖修士享壽63歲 家屬悲痛證實

「哈利波特」男星驟逝 胖修士享壽63歲 家屬悲痛證實

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網