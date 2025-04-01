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最真實的她…麗莎明妮莉紀錄片4月1日上映

編譯尤寶琪／綜合報導
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麗莎明妮莉(右)2022年曾和女神卡卡一同頒發奧斯卡最佳影片獎。(路透資料照片)
麗莎明妮莉(右)2022年曾和女神卡卡一同頒發奧斯卡最佳影片獎。(路透資料照片)

知名紀錄片製片克萊因(Bruce David Klein)剛結束一天的拍攝工作，就被告知紀錄片女主角麗莎明妮莉(Liza Minnelli)想要私下見面。

只見明妮莉早已坐在床邊等候，克萊因表示：「她抓住我的手輕輕撫摸，然後抬頭用她那雙明亮的黑眼睛看著我說：『布魯斯，別把不真實的東西放到片子中，別讓我看起來太假。』」

雙方經過多年不斷地爭論，當明妮莉表明需要在影片中表現更真實一點後，這項突來的要求非常讓人耳目一新；克萊因當然接受她的要求，最終完成「Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story」這部未經修改的紀錄片。

作為PBS American Masters系列一部分，這部紀錄片於4月1日在PBS上映，讓觀眾以全新視角來認識這位獲得演藝圈大滿貫(EGOT)殊榮的巨星，了解她如何克服毒癮、不安全感以及母親餘蔭而成為備受愛戴的美國偶像。

曾經為Meat Loaf和億萬富豪艾康(Carl Icahn)拍攝紀錄片的克萊因表示：「麗莎的生活大概足夠我們拍上30多部不同影片，她是個史詩般的人物。」

克萊因在紀錄片中放入許多舊時表演、親友和仰慕者的採訪片段，包括本維倫(Ben Vereen)、米亞法蘿(Mia Farrow)、奇塔里韋拉(Chita Rivera)、喬治漢米爾頓(George Hamilton)、喬爾格雷(Joel Grey)、作曲家坎德(John Kander)、達倫克里斯(Darren criss)和爵士歌手費恩斯(Michael Feinstein)等人以及麗莎明妮莉個人的採訪片段。

這位製作人坦承不想拍攝一部普通的傳統紀錄片：「聽起來有點自命不凡，但我多年來的確學到，最明智的做法是由素材來告訴我該怎麼做，而非用先入為主的觀念決定這部影片該是什麼樣子。」

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