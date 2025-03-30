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湯姆漢克斯挺次子新歌MV 再現「阿甘正傳」名場面

編譯俞仲慈／綜合報導
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湯姆漢克斯(左)次子切特漢克斯(右)推出的新單曲MV，重現1994年「阿甘正傳」名場面。(取材自YouTube)
湯姆漢克斯(左)次子切特漢克斯(右)推出的新單曲MV，重現1994年「阿甘正傳」名場面。(取材自YouTube)

奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)次子切特漢克斯(Chet Hanks)進軍樂壇，最近推出的新單曲MV，重現1994年奧斯卡最佳影片「阿甘正傳」(Forrest Gump)的知名場景，還找來父親跨刀演出。

有線電視新聞網(CNN)報導，切特是湯姆漢克斯與第二任妻子麗塔威爾森(Rita Wilson)所生的第一個兒子。他與朋友德魯亞瑟(Drew Arthur)組成鄉村音樂二人組樂團Something Out West，推出新單曲「You Better Run」，邀請影帝父親助陣還大玩「阿甘」梗。

切特一身與「阿甘正傳」主角別無二樣的打扮，搭配新歌詞曲，重現電影知名場景，隨後漢克斯這位兩屆奧斯卡影帝，和打扮成阿甘的切特一起坐在公車站長椅上，父子之情不言而喻。

除了長椅場景，切特還在一艘類似電影出現的「珍妮」(Jenny)號補蝦船上唱歌。這艘船是阿甘童年最好朋友、由女星羅蘋萊特(Robin Wright)飾演的女主角名字命名，同時切特也在MV當中重現阿甘式的越野長跑。

根據Something Out West官網介紹，這支二人組樂團成立於加州，當時切特與亞瑟因為參加戒酒活動成為室友，因而建立深厚友誼與創作夥伴關係。 

官網寫道：「他們搬到納許維爾(Nashville，鄉村音樂之都)後，音樂風格更加精緻，融合獨特嗓音、感人故事與當代的影響，致力推動鄉村音樂的同時，也尊重流派的根源。」並宣告：「兩人已和Big Machine Records簽約並推出首張專輯『遠離好萊塢』(Leaving Hollywood，暫譯)。」該專輯是與知名音樂製作人雷蒙德(Julian Raymond)合作。

同時切特也跨行參加串流平台Netflix影集Running Point演出，切特向「君子」(Esquire)雜誌表示，對於個人能夠在樂壇和影壇發揮，感到相當興奮地說：「從根本上來說，我自認是一名藝術家，表演與音樂是我表達自己的兩種不同媒介。」並強調：「我創作此類音樂已經有很長一段時間，所以我希望透過巡迴演唱讓全世界聽到。」

MV中出現一艘類似電影中的「珍妮」號補蝦船。(取材自YouTube)
MV中出現一艘類似電影中的「珍妮」號補蝦船。(取材自YouTube)

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