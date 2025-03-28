「絕命終結站」暌違14年回歸 神秘驗屍官身世揭密

「絕命終結站」系列電影中多次現身的神秘驗屍官，即將在本集揭開身世之謎。(圖／華納提供)

恐怖系列電影「絕命終結站」暌違14年推出新作「絕命終結站 血脈」(Final Destination Bloodlines)，近日釋出最新預告，將觀眾帶入一場看似平凡的家庭烤肉派對，卻處處暗藏致命危機，無論是烤肉的瓦斯爐、飲料杯中的冰塊、遊戲道具疊疊樂，甚至是孩子最愛玩的跳跳床，都可能引發連鎖效應，成為死神奪命的完美陷阱。此外，在系列電影中多次現身的神秘驗屍官，也即將在本集揭開身世之謎。

「絕命終結站」系列電影自2000年首集上映以來，就靠著完全出乎預料的各種離奇死法，讓人不禁讚嘆死神的創意，在全球吸引許多恐怖片粉絲關注。新片「絕命終結站 血脈」則大膽開創與過去不同的全新因果關聯，這次不僅是向「本該死的人」索命，而是直接將整個家族都列入奪命清單，讓家人也將成為死神追殺的目標，無處可逃。

此系列電影的劇情雖無關聯，卻有一位驗屍官多次出現在劇情中，不曾透露其背景，整個角色充滿神秘感，可說是粉絲最為好奇的角色，新作「絕命終結站 血脈」即將揭曉他的身世背景，為粉絲解答這個埋藏橫跨25年的彩蛋。令人遺憾的是，驗屍官的演員東尼陶德 (Tony Todd)已於去年11月逝世，「絕命終結站 血脈」成為他在大銀幕的最後身影，這位經典角色的出現勢必讓鐵粉看得感動落淚。

電影「絕命終結站 血脈」故事描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。