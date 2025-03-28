誤殺意外4年後 亞歷鮑德溫「Rust」預告片出爐

亞歷鮑德溫主演的電影「Rust」將於5月上映。(取材自IMDb)

亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)主演電影「Rust」將於5月上映，2021年拍攝該片期間，亞歷鮑德溫在片場使用道具槍誤擊攝影指導海蓮娜·哈欽斯(Halyna Hutchins)導致其身亡，這部電影因此籠罩上一層陰影，備受爭議。

「Rust」預告片近日釋出，亞歷鮑德溫在片中飾演惡名昭彰的不法之徒，他幫助因謀殺而被判死刑的孫子逃獄，該片由喬爾蘇扎(Joel Souza)執導，5月2日在部分電影院 及隨選影音平台上映。

新聞稿指出，這部電影原先的製作人不會從這部電影獲利，根據不當致死訴訟的和解協議，哈欽斯的丈夫馬修·哈欽斯(Matthew Hutchins)和他們的兒子安德羅斯(Andros)將獲得電影收益。

2021年10月21日，亞歷鮑德溫在新墨西哥州 聖塔菲郡(Santa Fe)的片場排練時，手中持有的道具槍擊發一顆實彈，哈欽斯因此死亡，導演喬爾蘇扎受傷。

亞歷鮑德溫2021年接受ABC News採訪時表示，他沒有扣板機，並且被告知該把槍是空的。

這起致命意外引發對電影片廠槍枝安全的關注，亞歷鮑德溫和「Rust」武器主管漢娜·吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)被控過失殺人罪；7月一名新墨西哥州法官在實體權利受影響的情況下(with prejudice)駁回亞歷鮑德溫的案件，因此該案不能再對他提起訴訟。

承審法官桑默(Mary Marlowe Sommer)同意亞歷鮑德溫律師的論點，即檢察官壓匿可能與案件有關的證據，鮑德溫的法律團隊指控聖塔菲郡警長辦公室持有作為證據的實彈，但未記錄於案件檔案中，也未向辯方透露其存在。

該案特別檢察官莫里西(Kari Morrissey)否認此事，表示彈藥與案件無關。

2024年3月吉埃雷斯-瑞德被判過失殺人罪成立，證據竄改無罪，檢察官表示她失職、粗心大意、考慮不周，被判18個月監禁。