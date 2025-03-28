我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸7.9強震 泰國曼谷也劇烈搖晃 1建物塌

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

傑克布萊克接演「麥塊電影」 全因兒子1句話

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傑克布萊克主演電影的契機，竟是因為兒子。（圖／華納提供）
傑克布萊克主演電影的契機，竟是因為兒子。（圖／華納提供）

好萊塢演員傑克布萊克（Jack Black）最新演出改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影「MINECRAFT 麥塊電影」（A Minecraft Movie），為遊戲中最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」（Steve）揭開傳奇身世，有趣的是，傑克布萊克之所以接演「MINECRAFT 麥塊電影」，背後原因全是為了孩子。

傑克布萊克透露，過去曾為了跟兒子有共同話題，所以開始接觸「Minecraft」遊戲，最後全家都成為大粉絲。當他獲邀演出電影版時，他兒子馬上催促「爸，別考慮了，你一定要演」，讓他獲得全家人的支持，加入演出這部電影，為遊戲裡最經典的角色「史蒂夫」注入靈魂，讓全球玩家為之瘋狂。

「MINECRAFT 麥塊電影」導演傑瑞海斯表示，「史蒂夫」是遊戲裡代表玩家化身的經典角色，而遊戲粉絲橫跨不同年齡層，要找誰來飾演是大挑戰。身兼主演及製片人傑森摩莫亞（Jason Momoa）立刻推薦傑克布萊克，因為傑克曾以「搖滾教室」（School of Rock）熱血開唱的表演，讓許多影迷留下深刻印象，近年則童心大發、展現調皮魅力，接連聲演小孩最愛的動畫電影要角，晉升新一代的大銀幕孩子王，粉絲橫跨不同世代，完美契合「史蒂夫」形象。

傑克布萊克在「MINECRAFT麥塊電影」飾演腦中充滿鬼點子的專業蓋房人「史蒂夫」，在一切都是方塊形狀的主世界中，遇上意外穿越到此的四位邊緣人：「垃圾人」（The Garbage Man）蓋瑞森（傑森摩莫亞 飾）、亨利（Henry，賽巴斯汀尤金漢森Sebastian Eugene Hansen飾）、娜塔莉（Natalie，愛瑪梅耶斯Emma Myers飾）和譚恩（Dawn，丹妮爾布魯克斯Danielle Brooks飾）。對這個奇妙世界熟門熟路的他，將運用他源源不絕的創意，率領眾人找到回家的路。本片將於4月4日在美國上映。

好萊塢

上一則

王寶強新戲抄美劇？「棋士」 神巧合「絕命毒師」

下一則

「夜魔俠」拳拳到肉對打 被譽「年度最爽動作戲」

延伸閱讀

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流
河正宇急性盲腸炎住院動手術 試映缺席忙報平安

河正宇急性盲腸炎住院動手術 試映缺席忙報平安
「天龍八部」男星突退圈 放棄打拚10年事業「不後悔」

「天龍八部」男星突退圈 放棄打拚10年事業「不後悔」
麥當勞推「麥塊」限時套餐 送遊戲獨家獎勵

麥當勞推「麥塊」限時套餐 送遊戲獨家獎勵

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」