傑克布萊克接演「麥塊電影」 全因兒子1句話

傑克布萊克主演電影的契機，竟是因為兒子。（圖／華納提供）

好萊塢 演員傑克布萊克（Jack Black）最新演出改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影「MINECRAFT 麥塊電影」（A Minecraft Movie），為遊戲中最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」（Steve）揭開傳奇身世，有趣的是，傑克布萊克之所以接演「MINECRAFT 麥塊電影」，背後原因全是為了孩子。

傑克布萊克透露，過去曾為了跟兒子有共同話題，所以開始接觸「Minecraft」遊戲，最後全家都成為大粉絲。當他獲邀演出電影版時，他兒子馬上催促「爸，別考慮了，你一定要演」，讓他獲得全家人的支持，加入演出這部電影，為遊戲裡最經典的角色「史蒂夫」注入靈魂，讓全球玩家為之瘋狂。

「MINECRAFT 麥塊電影」導演傑瑞海斯表示，「史蒂夫」是遊戲裡代表玩家化身的經典角色，而遊戲粉絲橫跨不同年齡層，要找誰來飾演是大挑戰。身兼主演及製片人傑森摩莫亞（Jason Momoa）立刻推薦傑克布萊克，因為傑克曾以「搖滾教室」（School of Rock）熱血開唱的表演，讓許多影迷留下深刻印象，近年則童心大發、展現調皮魅力，接連聲演小孩最愛的動畫電影要角，晉升新一代的大銀幕孩子王，粉絲橫跨不同世代，完美契合「史蒂夫」形象。

傑克布萊克在「MINECRAFT麥塊電影」飾演腦中充滿鬼點子的專業蓋房人「史蒂夫」，在一切都是方塊形狀的主世界中，遇上意外穿越到此的四位邊緣人：「垃圾人」（The Garbage Man）蓋瑞森（傑森摩莫亞 飾）、亨利（Henry，賽巴斯汀尤金漢森Sebastian Eugene Hansen飾）、娜塔莉（Natalie，愛瑪梅耶斯Emma Myers飾）和譚恩（Dawn，丹妮爾布魯克斯Danielle Brooks飾）。對這個奇妙世界熟門熟路的他，將運用他源源不絕的創意，率領眾人找到回家的路。本片將於4月4日在美國上映。