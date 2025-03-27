「會計師2」 小班、強柏恩瑟 超狂聯手突破敵營

班艾佛列克(右)、強柏恩瑟勇闖民宅殺入敵營。（圖／華納提供）

由超級英雄「蝙蝠俠（Batman）」班艾佛列克 （Ben Affleck）、「制裁者（Punisher）」強柏恩瑟（Jon Bernthal）聯合主演的全新動作片「會計師2（The Accountant 2）」，近日釋出主海報，片中主角會計師班艾佛列克，與有著「超狂殺神」稱號的弟弟強柏恩瑟，兩人持槍互相掩護衝進民宅，準備聯手突破敵營。

該片前作「會計師」曾創下票房佳績，故事描述由班艾佛列克飾演的會計師沃夫，從小就顯現他過人的數學天賦，他與強柏恩瑟所飾演的弟弟，被父親訓練成技術高超的殺手，由於哥哥沃夫不擅與人交流，因此兄弟倆雖關心對方，但始終沒能談心，長大後更失聯多年，最終意外地在一次任務中相遇。

而暌違9年的新作「會計師2月將這些特點全面升級，面對更強大的犯罪集團，不僅需要班艾佛列克的聰明頭腦來緝凶，弟弟強柏恩瑟也提供火力支援。該片日前於美國西南偏南電影節全球首映，由導演蓋文歐康諾（Gavin O'Connor）率領班艾佛列克、強柏恩瑟一同出席，沒想到兩人不停鬥嘴、幹話滿天飛，逗得導演笑個不停，簡直戲裡戲外都像親兄弟一般。

電影「會計師 2」劇情描述克里斯汀沃夫（班艾佛列克飾演）具有破解複雜難題的天賦。當一位舊識慘遭謀殺，並留下一條「去找會計師」的神祕訊息後，沃夫不得不開始追查此案。當他發現得用更極端手段時，沃夫找了他久未連絡、同時是名頂尖殺手的弟弟布萊斯頓（強柏恩瑟飾演）合作。兄弟倆與美國財政部 副局長瑪莉貝絲麥迪納（辛西亞艾黛羅賓森飾演）聯手，一起揭露這樁致命陰謀，卻讓他們成為冷血殺手集團的目標，這群殺手無所不用其極也要掩蓋秘密。