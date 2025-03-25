我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「安陵容」陶昕然宣布離婚：我們走散了 很遺憾

3參議員促川普尋求國會授權 延長TikTok出售期限

丹佐華盛頓重回百老匯 「奧賽羅」票房破紀錄

編譯徐薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹佐華盛頓(左)和傑克葛倫霍(右)主演的百老匯戲劇「奧賽羅」創新票房。(美聯社)
丹佐華盛頓(左)和傑克葛倫霍(右)主演的百老匯戲劇「奧賽羅」創新票房。(美聯社)

好萊塢影星丹佐華盛頓(Denzel Washington)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)主演的百老匯戲劇「奧賽羅」(Othello)在一周內就賣出280萬元票房，創下新紀錄，成為百老匯史上票房最高的戲劇。

丹佐華盛頓說：「這是本世紀最令我興奮的事，認真的。我從沒有像這次一樣對我所做的事如此激動。」他說這句話可不得了，丹佐華盛頓曾憑藉電影「光榮戰役」(Glory)、「震撼教育」(Training Day)拿下兩座奧斯卡獎，被譽為21世紀最偉大的演員之一，不過，在稱他為「好萊塢演員」之前，可得小心。

丹佐華盛頓曾問到：「好萊塢演員的定義是什麼？我本人來自弗農山(Mt. Vernon)，所以我是一名弗農山演員。我不知道好萊塢代表什麼，是指在電影界有名的人？是指一名電影演員，擁有巨大的成就？」

他自我定義：「我是拍電影的舞台演員，而不是演舞台劇的電影演員。我是從舞台劇開始演起，我在舞台上學習怎麼演戲，而不是在電影裡。電影是電影製作人的媒介，演員拍完電影就走了，他們再剪輯在一起，然後加上音樂，做所有幕後工作。劇院則是演員的媒介，布幕拉起來後，沒有人可以幫你。」

「奧賽羅」是丹佐華盛頓的第六部百老匯戲劇，他在劇中飾演主角奧賽羅，傑克葛倫霍飾演狡猾的伊阿古(Iago)。

莎士比亞約於1604年創作「奧賽羅」，百老匯的版本將背景設在近代，融入創傷後壓力症候群(PTSD)等現代主題。丹佐華盛頓表示：「大家通常會想，噢沒錯，這是一部關於嫉妒的戲劇，他背叛了他。不是這樣，其實是關於兩名戰士，他們相信彼此。」

傑克葛倫霍笑著接話：「哦，那麼…。」丹佐華盛頓說：「對呀，你為何這麼生氣？我對你做了什麼？」傑克葛倫霍回到：「你知道的！但我的意思是，這是他們之間的事，他們之間的羈絆超越他們與其他人的羈絆。這讓他們的連結如此強烈。」

百老匯 好萊塢 台劇

上一則

才傳吊鋼絲意外 張凌赫新戲又險摔 網轟劇組「草台班子」

下一則

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

延伸閱讀

真人版白雪公主票房「沉睡」 仍登賣座冠軍

真人版白雪公主票房「沉睡」 仍登賣座冠軍
IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想

IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想
「想飛的女孩」票房仆街 導演文晏直播崩潰大哭

「想飛的女孩」票房仆街 導演文晏直播崩潰大哭
「想飛的女孩」票房仆街 導演直播崩潰大哭…網：賣慘也沒用

「想飛的女孩」票房仆街 導演直播崩潰大哭…網：賣慘也沒用

熱門新聞

「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普