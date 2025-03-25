丹佐華盛頓重回百老匯 「奧賽羅」票房破紀錄

丹佐華盛頓(左)和傑克葛倫霍(右)主演的百老匯戲劇「奧賽羅」創新票房。(美聯社)

好萊塢 影星丹佐華盛頓(Denzel Washington)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)主演的百老匯 戲劇「奧賽羅」(Othello)在一周內就賣出280萬元票房，創下新紀錄，成為百老匯史上票房最高的戲劇。

丹佐華盛頓說：「這是本世紀最令我興奮的事，認真的。我從沒有像這次一樣對我所做的事如此激動。」他說這句話可不得了，丹佐華盛頓曾憑藉電影「光榮戰役」(Glory)、「震撼教育」(Training Day)拿下兩座奧斯卡獎，被譽為21世紀最偉大的演員之一，不過，在稱他為「好萊塢演員」之前，可得小心。

丹佐華盛頓曾問到：「好萊塢演員的定義是什麼？我本人來自弗農山(Mt. Vernon)，所以我是一名弗農山演員。我不知道好萊塢代表什麼，是指在電影界有名的人？是指一名電影演員，擁有巨大的成就？」

他自我定義：「我是拍電影的舞台演員，而不是演舞台劇 的電影演員。我是從舞台劇開始演起，我在舞台上學習怎麼演戲，而不是在電影裡。電影是電影製作人的媒介，演員拍完電影就走了，他們再剪輯在一起，然後加上音樂，做所有幕後工作。劇院則是演員的媒介，布幕拉起來後，沒有人可以幫你。」

「奧賽羅」是丹佐華盛頓的第六部百老匯戲劇，他在劇中飾演主角奧賽羅，傑克葛倫霍飾演狡猾的伊阿古(Iago)。

莎士比亞約於1604年創作「奧賽羅」，百老匯的版本將背景設在近代，融入創傷後壓力症候群(PTSD)等現代主題。丹佐華盛頓表示：「大家通常會想，噢沒錯，這是一部關於嫉妒的戲劇，他背叛了他。不是這樣，其實是關於兩名戰士，他們相信彼此。」

傑克葛倫霍笑著接話：「哦，那麼…。」丹佐華盛頓說：「對呀，你為何這麼生氣？我對你做了什麼？」傑克葛倫霍回到：「你知道的！但我的意思是，這是他們之間的事，他們之間的羈絆超越他們與其他人的羈絆。這讓他們的連結如此強烈。」