我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「安陵容」陶昕然宣布離婚：我們走散了 很遺憾

3參議員促川普尋求國會授權 延長TikTok出售期限

白雪公主真人版毀經典？王子變強盜…全網崩潰

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
真人版「白雪公主」電影裡沒有白馬王子，只有俠盜。(美聯社)
真人版「白雪公主」電影裡沒有白馬王子，只有俠盜。(美聯社)

真人版「白雪公主」由女星瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)飾演白雪公主，和蓋兒加朵(Gal Gadot)飾演壞皇后，還沒上映就因顏值引起爭議。該片上映後，更被發現經典橋段幾乎全部被大改，連白馬王子都被「拋棄」，讓不少人崩潰大喊「還我童年」。

真人版「白雪公主」製作成品高達2.7億美元改編自1973年迪士尼的經典動畫，真人版還沒開拍就因為瑞秋的小麥膚色引爆話題。對此女主角透露，在真人版本中，白雪公主的名字由來有另外的故事，「她在嬰兒時期經歷了一場暴風雪並倖存了下來，因此國王和皇后為她取名白雪公主，以提醒她有堅強的性格。」因此真人版的白雪並不是指她的膚色。

真人電影仍然以善良的公主的故事開始，但很快就會發現她並不是在尋找真愛和王子，而是一個想要成為人民的領導者，浪漫指數瞬間降低。

在動畫中，白雪公主懷著希望演唱經典歌曲「總有一天我的王子會來」(Someday My Prince Will Come)，則根本沒有出現在電影中，因為電影中的王子變成俠盜。動畫中白雪公主和動物們一起打掃小矮人家的片段，則全部重新編改，卻被不少人大讚為最精采的片段之一，可見經典改變也不是死路。

動畫中可愛的七矮人，在電影中卻不是找真人演出而是採用CG動畫，不僅讓很多侏儒症演員氣憤又抗議，也讓畫面看起來很微妙。而七矮人最經典的「洗衣歌」，在真人版也被刪除，這也讓不少七矮人粉絲表示失望。

其他大更動的地方還包含壞皇后的死法、白雪公主的棺材，以及七矮人之一的糊塗蛋，在動畫中一句話都不會說，但在電影中竟然侃侃而談。雖然批評聲浪不斷，但票房還是開紅盤，北美首周票房約為4300萬美元，全球首周票房約8730萬美元，榮登周票房冠軍寶座。

瑞秋賽格勒（中）主演真人版「白雪公主」，七矮人則是用電腦動畫取代演員演出。(圖／...
瑞秋賽格勒（中）主演真人版「白雪公主」，七矮人則是用電腦動畫取代演員演出。(圖／迪士尼提供)

迪士尼

上一則

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

下一則

張頌文形象再受創？把粉絲信丟出車窗 網轟：不演了

延伸閱讀

真人版「白雪公主」狂改經典 白馬王子驚變「強盜」

真人版「白雪公主」狂改經典 白馬王子驚變「強盜」
真人版白雪公主票房「沉睡」 仍登賣座冠軍

真人版白雪公主票房「沉睡」 仍登賣座冠軍
奧斯卡影帝宅男變殺手 血債血還被潑冷水：不是那個料

奧斯卡影帝宅男變殺手 血債血還被潑冷水：不是那個料
IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想

IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想

熱門新聞

「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普