梅根烹飪秀強制讚美 房子也非她家 挨批「糟透了」

梅根馬可在「愛你的梅根」大秀廚藝。（美聯社）

哈利王子 （Prince Henry）愛妻梅根 馬（Meghan Markle）可推出最新實境秀「愛你的梅根」(With Love, Meghan)，節目中揪好友一起在家聊天、做美食，節目播出後卻惡評如潮，「綜藝報」直言，這是一個不值得觀賞的節目，根本像是一場強制性的「讚美馬拉松」，嘉賓們必須先對梅根讚不絕口才能換取與她共度午後的資格。

而且也被發現這個展現梅根居家風格、烹飪技巧的地方，根本也不是她的家「節目不是在她家而是在一間特地準備的屋子拍攝，這也能算根本梅根的居家風格，還是只是在作秀」。

前女團「元子少女貓」成員凱莉·柯塔娜(Kerry Katona)更直言：「糟糕透了，我只看了5分鐘就關掉了。」

甚至還有人發現梅根在節目中都穿白色套裝做菜，網友說：「有做菜的人都知道，過程中會毀了白色衣服，她完全是狀況外。」不過，Netflix已經確定要製作「愛你的梅根」第二季。

其實，早在今年1月，節目還未播出，就有媒體踢爆實境秀取景的豪宅，並非梅根與哈里及子女們的真正住所，而是租借加州 一棟豪宅拍攝。「真人秀賣假生活」一度引來媒體狂轟，爛番茄網站得分僅35%。