亞當山德勒「高球2」回歸 2女兒陪老爸同台飆戲

亞當山德勒(左二)帶著愛妻(左一)及兩個女兒一起露面。（路透資料照片）

從影30年，亞當山德勒(Adam Sandler)在演藝界闖出一片天，而除了演戲、表演和唱歌外，這位備受歡迎的喜劇天王還是個忠實的愛家好男人。

亞當山德勒與妻子潔奇山德勒(Jackie Sandler)於2003年結婚，育有兩女莎蒂(Sadie Sandler)和桑尼(Sunny Sandler)。

如今莎蒂和桑尼都出落得亭亭玉立，最近還雙雙參與亞當山德勒最新電影續作「高爾夫球也瘋狂2」(Happy Gilmore 2)演出，與老爸同台飆戲。

該片將於7月在Netflix 上架，除了莎蒂和桑尼，新的演員陣容還包括波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」(Bad Bunny)；亞當山德勒再度詮釋失意的冰上曲棍球球員吉爾摩(Gilmore)，利用自己的冰上曲棍球經驗成功挑戰高爾夫球領域。

今年初亞當山德勒和潔奇山德勒出席金球獎頒獎典禮，亞當山德勒憑藉電視單口喜劇 入圍最佳表演。

去年8月亞當山德勒在Netflix推出新的喜劇特輯，潔奇也陪同他一起出席紐約市的放映。

今年2月潔奇也與丈夫一同慶祝「周六夜現場」(Saturday Night Live) 50周年，1991年至1995年亞當山德勒擔任該節目班底。

去年7月，他們家全員出動，一同在2024年尼克頻道兒童票選獎(Nickelodeon Kids' Choice Awards)走「橘毯」。

今年2月在洛杉磯的「太空 孤航」(Spaceman)電影首映也是全家陪同出席，展現了一家人的好感情。

山德勒的大女兒莎蒂出生於2006年5月6日，是山德勒家的長女，她和妹妹都跟隨爸爸的腳步，進入演藝界闖蕩。

2023年11月亞當山德勒曾在節目上與吉米金摩(Jimmy Kimmel)談到兩個女兒，「她們對於演好戲很有熱情，她們總是談論演戲。」

小女兒桑尼則出生於2008年11月2日。

亞當山德勒曾在人民選擇獎(People's Choice Icon Award)獲獎感言中提到兩個寶貝女兒：「我每一刻都想著妳們，想著有多愛妳們，想著妳們有多麼棒。妳們是我最好的朋友。」