我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

亞當山德勒「高球2」回歸 2女兒陪老爸同台飆戲

編譯徐薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞當山德勒(左二)帶著愛妻(左一)及兩個女兒一起露面。（路透資料照片）
亞當山德勒(左二)帶著愛妻(左一)及兩個女兒一起露面。（路透資料照片）

從影30年，亞當山德勒(Adam Sandler)在演藝界闖出一片天，而除了演戲、表演和唱歌外，這位備受歡迎的喜劇天王還是個忠實的愛家好男人。

亞當山德勒與妻子潔奇山德勒(Jackie Sandler)於2003年結婚，育有兩女莎蒂(Sadie Sandler)和桑尼(Sunny Sandler)。

如今莎蒂和桑尼都出落得亭亭玉立，最近還雙雙參與亞當山德勒最新電影續作「高爾夫球也瘋狂2」(Happy Gilmore 2)演出，與老爸同台飆戲。

該片將於7月在Netflix上架，除了莎蒂和桑尼，新的演員陣容還包括波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」(Bad Bunny)；亞當山德勒再度詮釋失意的冰上曲棍球球員吉爾摩(Gilmore)，利用自己的冰上曲棍球經驗成功挑戰高爾夫球領域。

今年初亞當山德勒和潔奇山德勒出席金球獎頒獎典禮，亞當山德勒憑藉電視單口喜劇入圍最佳表演。

去年8月亞當山德勒在Netflix推出新的喜劇特輯，潔奇也陪同他一起出席紐約市的放映。

今年2月潔奇也與丈夫一同慶祝「周六夜現場」(Saturday Night Live) 50周年，1991年至1995年亞當山德勒擔任該節目班底。

去年7月，他們家全員出動，一同在2024年尼克頻道兒童票選獎(Nickelodeon Kids' Choice Awards)走「橘毯」。

今年2月在洛杉磯的「太空孤航」(Spaceman)電影首映也是全家陪同出席，展現了一家人的好感情。

山德勒的大女兒莎蒂出生於2006年5月6日，是山德勒家的長女，她和妹妹都跟隨爸爸的腳步，進入演藝界闖蕩。

2023年11月亞當山德勒曾在節目上與吉米金摩(Jimmy Kimmel)談到兩個女兒，「她們對於演好戲很有熱情，她們總是談論演戲。」

小女兒桑尼則出生於2008年11月2日。

亞當山德勒曾在人民選擇獎(People's Choice Icon Award)獲獎感言中提到兩個寶貝女兒：「我每一刻都想著妳們，想著有多愛妳們，想著妳們有多麼棒。妳們是我最好的朋友。」

Netflix 太空 單口喜劇

上一則

梅根烹飪秀強制讚美 房子也非她家 挨批「糟透了」

下一則

暖護對手演員… 趙麗穎拍鬥毆戲 巧避她「假鼻子」

延伸閱讀

梅根實境秀挨批糟透了 來賓像被迫參加「讚美馬拉松」

梅根實境秀挨批糟透了 來賓像被迫參加「讚美馬拉松」
神劇「混沌少年時」 天才童星4小時一鏡到底

神劇「混沌少年時」 天才童星4小時一鏡到底
「混沌少年時」到底紅什麼？青少年犯罪探尋社會黑暗面

「混沌少年時」到底紅什麼？青少年犯罪探尋社會黑暗面
「浪人47」名導淪詐騙犯 Netflix慘被騙上千萬

「浪人47」名導淪詐騙犯 Netflix慘被騙上千萬

熱門新聞

黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報