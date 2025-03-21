影帝湯姆漢克斯獻聲 引領沉浸式登月球

湯姆漢克斯為「登月者：與湯姆漢克斯的旅程」親自旁白。(路透資料照片)

奧斯卡 影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)將帶領民眾展開一場虛擬的月球之旅。在休士頓 太空中心(Space Center Houston)，民眾可透過270度環景多螢幕裝置，沉浸式體驗阿波羅(Apollo)登月任務。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，這部名為「登月者：與湯姆漢克斯的旅程」(The Moonwalkers: A Journey with Tom Hanks)的影片，是由漢克斯共同撰寫並親自旁白。他在影片中敘述了人類直到1972年為止，總共6次登陸月球的歷程。「1968年12月，我坐在家裡看到比爾·安德斯(Bill Anders)、吉姆·洛弗爾(Jim Lovell)和法蘭克·博爾曼(Frank Borman)繞月飛行的直播畫面，之後我還買了所有相關的小模型和玩具。」漢克斯回憶說。

熱愛太空探險的漢克斯過去曾參演電影「阿波羅13號」，飾演太空人 吉姆·洛弗爾並參與阿波羅任務相關的迷你影集演出。這次他則與英國Lightroom合作，以阿波羅太空人親自拍攝的照片和影片為主題打造了這個展覽，當中包括阿波羅16號太空人查理杜克(Charlie Duke)留在月球表面的家庭合照。漢克斯坦言，見到部分太空人時曾讓他非常興奮，「感覺就像遇到披頭四一樣。」

一名來自達拉斯-沃斯堡、今年7歲的佐拉·羅林斯(Zoila Rollins)想成為一名太空人，她的哥哥則想成為一名工程師，而這次展覽，讓她們離夢想又更近一步。另外，曾在國際太空站待了200天的太空人梅根·麥克阿瑟(Megan McArthur)對這項計畫也非常有共鳴，她表示第一次觀看影片時還忍不住落淚，「這些登月行動幾乎都發生在我出生之前，除了最後一次任務。」

漢克斯認為，儘管目前世界存在分裂與商業化的擔憂，但他並不擔心這些問題會影響太空探索。他說，「回想一下1968年，當時正值越戰，國際間充滿競爭與敵意。如果需要安慰或激勵，那從即將再次踏上月球並長期停留的4名太空人去找靈感。因為只要我們選擇，就可以展現出人類最好的一面。」

休士頓太空中心每天定時播放「登月者」影片供遊客欣賞，今年夏天該影片還將在北美巡迴演出。