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JK羅琳開嗆 暗諷「哈利波特」3主角讓電影變難看

娛樂新聞組／即時報導
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「哈利波特」小說作者羅琳。(路透)
「哈利波特」小說作者羅琳。(路透)

哈利波特」（Harry Potter）系列小說原作者JK羅琳（J. K. Rowling），近年來在性別議題上爭議不斷，不斷在網路上開砲，其在針對跨性別族群的立場上，被批評為「跨性別恐懼者（transphobic）」；「哈利波特」系列電影的三位主演丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）也因不認同她的言論而被羅琳的支持者攻擊；而近日JK羅琳也發文暗諷電影因為這三人變得很難看。

「哈利波特」主演魯伯葛林特(右起)、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森。(路透資料照片)
「哈利波特」主演魯伯葛林特(右起)、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森。(路透資料照片)

一名網友在X（昔為推特）上提問：「哪個演員讓你對電影瞬間失去興趣？」JK羅琳日前轉發該貼文，並寫下：「給你們三次機會猜猜看。抱歉，這真的太難抗拒了。」並貼上三個哭笑不得的表情符號，明顯暗指「哈利波特」三位主演，再度掀起議論。

不過，其實丹尼爾、魯伯與艾瑪近年在接受訪問時，都曾表達過感謝JK羅琳的立場，丹尼爾去年受訪時更坦言雖然尊重羅琳但還是很難過，也認為如果沒有羅琳，就沒有「哈利波特」；但羅琳仍對三人的性別議題立場十分反感，還曾在X上公開表明就算他們三人道歉，她也不會接受。

哈利波特 JK羅琳 跨性別

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