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布魯斯威利失智症息影3年 歡度70大壽女兒親揭近況

記者陳穎／即時報導
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布魯斯威利2022年因為失語症宣布息影。(美聯社)
布魯斯威利2022年因為失語症宣布息影。(美聯社)

「終極警探」、「靈異第六感」好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因失語症、失智症在2022年退出幕前，昨天是他的70大壽，他和前妻黛咪摩爾的33歲大女兒路莫威利（Rumer Willis）在社群分享和爸爸跳舞的影片，並希望網友替爸爸祈福。

布魯斯威利的現任46歲妻子艾瑪（Emma Heming Willis），也發文感謝粉絲一直給予布魯斯鼓勵，「所以今天就用全部的愛去淹沒他吧——他會感受到的，我發誓他會的」。

布魯斯與前妻黛米摩爾有3個孩子，33歲的路莫、31 歲的斯考特和31歲的塔露拉，2009年布魯斯威利和艾瑪再婚，並育有兩女，目前分別是12歲和10歲。

路莫被問到爸爸的近況，她表示：「他狀況很好，我們全家的心都在一起。」她也對爸媽離婚13年仍像朋友一樣親密表示讚許：「我想我最感激的事情是，即使他們分手了，他們仍然建立美好的感情，把我和我的妹妹們放在首位，我從來沒有覺得我必須做出選擇，或者覺得他們需要把對方當仇人。」

布魯斯威利 失語症

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