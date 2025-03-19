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「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂

編譯俞仲慈／綜合報導
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「辣媽辣妹時隔22年後終於推出續集，片中兩位主角潔美李寇蒂斯(左)與琳賽蘿涵(右)再續母女緣。(取材自IMDb)
「辣媽辣妹時隔22年後終於推出續集，片中兩位主角潔美李寇蒂斯(左)與琳賽蘿涵(右)再續母女緣。(取材自IMDb)

2003年喜劇片「辣媽辣妹」(Freaky Friday)時隔22年後終於推出續集，片中兩位主角潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)與琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)再續母女緣，首支預告片最近公開，互換靈魂的劇情更加瘋狂。

有線電視新聞網(CNN)報導，由女作家瑪麗·羅傑斯(Mary Rodgers)1972年小說改編而成的喜劇片「辣媽辣妹」，寇蒂斯飾演單親母親泰絲·柯爾曼(Tess Coleman)與蘿涵飾演的高中生女兒安娜(Anna)，因為年齡與個性差異，經常互看不順眼並萌生變成對方的想法。

結果陰錯陽差，兩人如願互換靈魂，瘋狂的搞笑劇情，僅以2000萬元預算拍攝的喜劇締造全球1億6000萬元票房，堪稱小兵立大功，如今續集千呼萬喚始出來。

續集情節發生在泰絲與安娜靈魂交換後多年，這對母女拜訪凡妮莎貝爾(Vanessa Bayer)扮演的通靈者，告知她們的生命線將再次交會，結果就是靈魂互換由兩人變成四人。

原來安娜在續集也變身成單身母親，扶養一位個性偏男性化的14歲女兒哈波(Harper)，非常反對母親改嫁給查德麥可莫瑞(Chad Michael Murray)飾演的男友傑克(Jake)，甚至想方設法要阻止這段婚姻。

偏偏傑克也有一個14歲女兒莉莉(Lily)，個性與哈波毫不對盤，最後演變成哈波、安娜、泰絲與莉莉這祖孫三代四人互換靈魂的瘋狂劇情。

據報導，琳賽蘿涵在成名後就貪杯、酗酒，頻頻鬧出醜聞，星運一落千丈，大家反而懷念她在「辣媽辣妹」的風采。而琳賽蘿涵結婚、生子、當媽，一心一意想重返影壇。前年潔美李寇蒂斯一拿到奧斯卡女配角，馬上就點名迪士尼快點開拍「辣媽辣妹2」。

報導指出，2023年「辣媽辣妹」上映20周年之際，寇蒂斯與蘿涵接受紐約時報(New York Times)訪問時均坦承有拍攝續集的意願。」蘿涵也直言：「我和寇蒂斯都對拍續集持開放態度，所以我們會預留檔期。」

續集除了馬克哈蒙(Mark Harmon)、史蒂芬托波羅斯基(Stephen Tobolowsky)等原班人馬回鍋演出，還有新秀茱莉亞巴特斯(Julia Butters)和蘇菲亞哈蒙斯(Sophia Hammons)等人參加演出，預定今年8月7日在全美上映。

「辣媽辣妹時隔22年後終於推出續集，片中兩位主角潔美李寇蒂斯(左)與琳賽蘿涵(右...
「辣媽辣妹時隔22年後終於推出續集，片中兩位主角潔美李寇蒂斯(左)與琳賽蘿涵(右)再續母女緣。(取材自IMDb)

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