柯南歐布萊恩太好笑了 明年再當奧斯卡獎主持人

柯南歐布萊恩將主持明年奧斯卡頒獎典禮。(路透資料照片)

深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)將會在2026年再登重返奧斯卡 舞台；影藝學院 高層在17日表示，這位深夜脫口秀主持人兼喜劇演員，將會主持預定於2026年3月15日舉行的第98屆奧斯卡頒獎典禮。

2025年是歐布萊恩首次主持奧斯卡，他發表聲明表示：「我明年仍願意主持奧斯卡的唯一原因，是因為我想聽安卓亞布洛迪(Adrien Brody)完成他的致詞。」

迪士尼 電視集團(Disney Television Group)總裁厄爾維奇(Craig Erwich)在聲明中表示：「柯南獨特的喜劇風格，完美捕捉當下那一刻，我很高興明年他能再次登台，帶來另一場難忘的演出。」

2026年與歐布萊恩合作的團隊，將與今年相似，由卡浦爾(Raj Kapoor)和穆蘭(Katy Mullan)回歸擔任典禮執行製作人，羅斯(Jeff Ross)和史威尼(Mike Sweeney)擔任製作人。

影藝學院執行長克雷默(Bill Kramer)和學院主席珍妮特楊(Janet Yang)在一份聯合聲明中表示，很榮幸能再次與今年直播背後的團隊再次合作。

本屆奧斯卡最佳電影「艾諾拉」(Anora)票房相對較低，不過卻創下頒獎典禮五年來最多收視觀眾人數紀錄，負責轉播的美國廣播公司(ABC)估計，有1970萬名觀眾收看第97屆奧斯卡頒獎典禮，其中18歲至49歲年齡層的觀眾人數大幅增加，而這增長靠得是年輕觀眾使用手機和筆電收看而來，同時奧斯卡也是2025年收視率最高的黃金時段娛樂節目。

奧斯卡組織者也表示，典禮在社群媒體方面也取得了成功，表現超過了葛萊美獎(Grammy Awards)和超級盃(Super Bowl)，儘管轉播作業並非一帆風順，但卻是奧斯卡首次在Hulu串流平台同步直播。