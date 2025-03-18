假笑硬撐、政治立場矛盾…真人版「白雪公主」戲裡鬥到戲外

「白雪公主」瑞秋曾格勒。(歐新社)

哥倫比亞血統的瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)在真人版「白雪公主」（Snow White）飾演白雪公主，一直被嫌顏值不如「壞皇后」蓋兒加朵（Gal Gadot）。兩人被爆戲裡戲外都不合，在紅毯上合照更是假笑硬撐，其實根本「無話可說」。

英國「每日郵報」報導，她倆對以巴衝突完全不同立場，話不投機不說，上周六出席紅毯活動，兩人表面看起來很好，但很快就被發現都是在假笑。「當只有她們兩人拍照時，明顯不會有任何身體上的接觸，除非合照中還有其他人，才會看起來比較親密」。

瑞秋曾格勒在確定演出「白雪公主」一角後爭議不斷，先是小麥膚色就被外界酸是「不夠白」，再加上飾演嫉妒她的壞皇后演員竟是蓋兒加朵，電影還沒上映，就讓不少網友猛吐槽：「皇后真的比較漂亮。」

瑞秋曾格勒不僅外型被放大檢視，她也多次失言，包含她坦承自己不是「白雪公主」粉絲，還直言公主等待王子拯救的橋段「很過時」，更形容白馬王子像跟蹤狂，讓製作該片的迪士尼 尷尬到極點。