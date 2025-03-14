布萊德彼特參與F1競賽 親自駕駛賽車飆速

布萊德彼特（右）在片中飾演一名重返F1®賽場的前賽車手，與達姆森伊卓瑞斯（左）組成一支虛構車隊APXGP。(華納提供)

由喬瑟夫柯辛斯基執導、布萊德彼特 主演的新片「F1 ®」，描述退役賽車 手，時隔多年重返賽道，率領年輕車手挑戰極限。導演喬瑟夫柯辛斯基日前參與國際記者會接受訪問，他透露，當時拍攝為了捕捉最真實的畫面，他們曾直接在F1比賽週末進行拍攝，布萊德彼特更是親自駕駛賽車飆速。

喬瑟夫柯辛斯基指出，自己在新冠疫情期間開始關注F1賽事，同時發現這項運動有一個很獨特的地方，那就是自己的隊友同時也是最大的競爭對手，「這對我來說是個極具戲劇性的題材，也讓我意識到，關於挑戰強權、奮力爭取勝利的故事值得被大家看見，而不只是單純描寫爭奪世界冠軍」。

也因此讓導演喬瑟夫柯辛斯基開始試著聯絡上前世界冠軍車手「路易斯漢米爾頓」，讓他加入這部電影的製作，最後更買了6輛F2賽車，並加以改裝，讓其能夠承載攝影器材、錄音設備和無線傳輸系統：「所以當你們在電影中看到布萊德或達姆森伊卓瑞斯駕駛，那些都真的是他們本人在賽道上駕駛這些賽車。」

喬瑟夫柯辛斯基表示，F1比賽週末就像是馬戲團的巡迴演出，每條賽道的特色與地點本身已經很重要，但真正的比賽週末則將這一切提升到完全不同的層次，如果僅單純在空蕩蕩的賽道上拍攝，會缺乏真正的F1競技場感：「所以，當練習賽一結束，布萊德彼特和達姆森伊卓瑞斯就立刻駕駛賽車衝上賽道，觀眾席上數十萬名F1粉絲根本不知道，他們眼前那輛在飛馳的賽車竟然是布萊德彼特駕駛的！這種真實感是無法用特效或模擬來複製的。」

至於在賽場上是否能和演員們對話？喬瑟夫柯辛斯基坦言可以，但非常難聽清楚，不過他笑說，自己最常講的並不是要布萊德彼特開快一點，而是請他放慢速度：「慢一點，拜託，布萊德！」另外，喬瑟夫柯辛斯基表示，拍攝過程確實充滿風險，但演員必須具備無所畏懼的精神。

另外，喬瑟夫柯辛斯基也提到，布萊德彼特對於車輛抓地力的感知非常自然：「當你看到布萊德駕駛賽車時，那不是在演戲，他真的在全神貫注地讓車輛保持在賽道上，避免撞上護欄。這種東西是無法偽裝的，我希望觀眾在觀看這部電影時，能夠有最真實的感受。」