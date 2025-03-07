童年英雄崩壞 大力水手開殺戒變嗜血怪物

片中「大力水手」已不是過往吃了菠菜就可以打爆壞人的正義英雄。(圖／車庫娛樂提供)

「大力水手卜派」吃了菠菜就能打擊欺負弱小的惡霸，是許多人的童年英雄，但全新恐怖電影「大力水手：血腥菠菜」（Popeye the Slayer Man）中，「大力水手」已不是過往吃了菠菜就可以打爆壞人的正義英雄，而是會對不速之客大開殺戒的恐怖怪物。畫面中剝頭皮、折斷手臂、徒手爆頭，各種超尺度的血腥畫面一應俱全。

「大力水手」是美國漫畫家埃爾克西格爾（Elzie Crisler Segar）在1929年創造出來的漫畫角色，自2025年1月1日起，「大力水手」的原始形象已經正式進入美國公有領域，任何人都可以不用經過授權，對「大力水手」進行二次創作，讓許多導演摩拳擦掌，而導演羅伯特麥可萊恩（Robert Michael Ryan）執導的「大力水手：血腥菠菜」就是其中一部。

為了帶給觀眾最直接的感官刺激，「大力水手：血腥菠菜」不採用電腦動畫特效。「我們在這部電影裡採用老派（old-school）的電影技法，運用實物特效來營造恐怖氣氛。」羅伯特麥可萊恩表示：「我們希望這部片帶來身歷其境的感覺，讓人回想起80年代的經典恐怖電影。」

同時身兼編劇兼製片的傑夫米勒（Jeff Miller）也表示：「我們希望觀眾在欣賞這部電影時，能夠獲得跟我們拍片時同等的樂趣，拿著一罐菠菜，好好享受吧！」