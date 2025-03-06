女神卡卡還原求婚驚喜過程 揭未婚夫甜蜜互動

女神卡卡（Lady Gaga）即將推出全新專輯「MAYHEM」。(Apple TV提供)

女神卡卡 （Lady Gaga ）即將推出全新專輯「MAYHEM」，日前與「The Zane Lowe Show」主持人贊恩洛（Zane Lowe）進行訪談。特別回到最初的起點，紐約市 下東城，回顧當年女神卡卡所表演的小酒吧，以及那個奠定她藝術基礎的社群。此外，女神卡卡更甜蜜分享與未婚夫麥可波蘭斯基 （Michael Polansky）之間的真實互動。

訪談中，女神卡卡深入分享自己職業生涯的成長與蛻變，並談到她始終視自己為「音樂的學習者」，將這種精神貫穿每一張專輯的創作。女神卡卡回顧她過去專輯的歸類，也暢談了自己「為何依然熱愛作為 Lady Gaga」，並興奮表示，自己已迫不及待想在科切拉音樂節（Coachella Festival）演出，「我真的很激動！「MAYHEM」在沙漠中演出會是什麼樣子？」

另外，女神卡卡與贊恩洛兩人在節目中談到「MAYHEM」這張專輯的獨特性，女神卡卡表示自己為專輯創作超過50首歌曲，直說：「有太多音樂作品了，我們並沒有全部收錄。不過，這是我這些年來最喜歡的專輯，我認為它很有力量。」

而談到專輯中「Blade of Grass」這首歌曲的創作靈感，女神卡卡坦言，在遇見未婚夫Miachel後，她變得更健康了，並深刻體會到作為一位詞曲創作人，生活本身就是靈感的來源。

女神卡卡與未婚夫麥可波蘭斯基 （左）。

這首歌其實源自未婚夫的一個假設性問題：「如果有一天他想向我求婚，我希望他怎麼做？」當時，女神卡卡回答：「拔一根草，繞在我手指上。」於是，她寫下了「Blade of Grass」，女神卡卡回憶道：「我記得他當時的表情，記得後院的草，還記得自己當時想，他應該用那根位於後院中央的長草。」

同時，女神卡卡也分享了未婚夫對她說過最甜蜜的一句話：「你最真實的自己，就是身為藝術家的你。這才是讓你最快樂的事，所以我們需要呵護你這一部分。」最後，女神卡卡也認為自己已重新回到最佳狀態，並期待與粉絲見面，為大家帶來這張專輯的全新能量與視覺體驗。