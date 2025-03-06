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結縭60年… 桃莉芭頓丈夫82歲過世 生前低調極少露面

編譯徐薏茹／綜合報導
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桃莉芭頓發聲明，結婚近60年的丈夫卡爾狄恩日前辭世。（美聯社）
桃莉芭頓發聲明，結婚近60年的丈夫卡爾狄恩日前辭世。（美聯社）

鄉村音樂歌手桃莉芭頓(Dolly Parton)結婚近60年的丈夫卡爾狄恩(Carl Dean)辭世，享壽82歲；多年來狄恩一直遠離聚光燈低調生活，他正是其經典歌曲「Jolene」的靈感來源。

根據公關人員提供給美聯社的聲明，狄恩於田納西州納許維爾(Nashville)離世，桃莉芭頓的聲明寫道：「卡爾與我一同度過許多美好的歲月。言語無法充分的表達我們60多年來的愛。感謝大家的禱告與慰問。」家屬請求外界給予尊重和隱私，並未公布狄恩的死因。

桃莉芭頓18歲搬到納許維爾的那天，在洗衣店Wishy Washy Laundromat外與狄恩初次邂逅。

桃莉芭頓曾描述當時的場景：「我驚訝又開心，他和我說話時，看著我的臉(這對我來說很少見)。他似乎是真心地想要知道我是誰和我的一切。」

相遇兩年後，他們於1966年5月30日在喬治亞州靈戈爾德(Ringgold)結婚。

狄恩是一名商人，在納許維爾經營瀝青事業，他的雙親有三名子女，桃莉芭頓稱婆婆為「狄恩媽媽」(Mama Dean)。

2008年桃莉芭頓在全國公共廣播電台(NPR)透露，狄恩是她的名曲「Jolene」的靈感來源，這首歌是關於一名似乎對狄恩感興趣的銀行員。

桃莉芭頓說：「她(銀行員)非常迷戀我老公。而狄恩就很愛去那間銀行，因為她給他很多關注。這是我們之間的笑料，我說，天啊，你花真多時間去銀行，我才不相信我們有這些錢。所以這真的是一首單純的歌，只是聽起來像是糟糕的故事。」

數十年來桃莉芭頓和狄恩總是對感情的事相當低調，1984年桃莉芭頓曾告訴美聯社：「很多人說沒有卡爾狄恩這個人，說他只是我捏造的某人，讓大家別打擾我。」

她打趣說她願意與狄恩上雜誌封面，「這樣至少大家就知道我不是和什麼怪咖結婚。」

2023年桃莉芭頓曾提到，狄恩為2023年的專輯「Rockstar」提供靈感，「他是搖滾迷」並說1960年代末她寫的歌「My Blue Tears」是狄恩最愛的歌之一，「所以我想，我最好放其中一首卡爾最愛的歌在這張專輯裡。」

田納西州 喬治亞州

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