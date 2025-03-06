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布萊德彼特現身「F1®」賽道 漢米爾頓喊：我超興奮

記者廖福生／即時報導
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布萊德彼特演出電影「F1®」。（youtube影片節圖）
布萊德彼特演出電影「F1®」。（youtube影片節圖）

由「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）導演喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）所執導的最新作品「F1®」，6日釋出首支幕後花絮，曝光劇情是由「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）飾演已退役的賽車手，時隔多年後重返賽道，率領年輕車手同場飆速，挑戰極限的熱血故事。

導演在花絮中透露，世上只有少數車手曾感受過真正飆速過程，本片想讓觀眾也能享受賽車運動的速度感，因此將「捍衛戰士：獨行俠」驚人的攝影技術再升級，他表示：「我們在「捍衛戰士」研發的攝影技術，直到「F1®」才真正將此技術推向極限。」

另外，電影「F1®」不僅在攝影技術上做出突破，更是F1®官方首度與電影跨界合作，破天荒讓劇組進入大獎賽，在英國銀石賽道、義大利蒙扎賽道、日本鈴鹿賽道，以及阿布達比的亞斯碼頭等多個知名賽道實景拍攝，並有多位F1®知名車手參與演出。曾拿下七座F1®世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）也大開眼界，更為本片掛保證：「這絕對是史上最真實的賽車電影」，還驚呼：「我在拍片現場本就像小孩子一樣興奮」。

F1 賽車 義大利

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