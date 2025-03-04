我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

率先反制 加拿大4日起對美國課25%報復性關稅

奧斯卡變裸體秀 巨胸、股溝看不完 她最猛三點全露

記者陳穎／綜合報導
柔伊克拉維茲大秀股溝。（歐新社）
柔伊克拉維茲大秀股溝。（歐新社）

第97屆奧斯卡落幕，會後的「浮華世界」派對，不僅巨星們全部賞臉出席，一些名不經傳的小明星也想盡辦法搶版面，「肯爺」肯伊威斯特（Kayne West）的前女友茱莉亞福克斯（Julia Fox）也上演同一齣戲碼，透明薄紗內完全沒有穿，胸前兩點直接露出，第三點則以假髮遮擋，相當火辣。

上個月，肯爺因帶著老婆比安卡（Bianca Censori）三點全露走上葛萊美紅毯，引起軒然大波，不僅痛失鉅額工作合約，這一段婚姻也岌岌可危。沒想到在奧斯卡的「浮華世界」上，肯爺的前女友茱莉亞福克斯也上演同一齣戲碼。果然搶走所有焦點，網友則痛批：「又一個不會看場合穿衣服的人」、「低俗」、「肯爺愛的都是同一款」。

女星柔伊克拉維茲 (Zoë Kravitz)則以薄紗禮服出場，一轉身竟然整個臀部看光光，不秀乳溝放送股溝，也是另類的曝光。她的連身裙採用露背設計，配有鑲嵌著水鑽的網眼，可以大秀她背後的刺青，在V形剪裁和露腰鎖孔之間，有一個小蝴蝶結，正好位於她的後腰處，下方就是她的蜜桃臀。

歌手梅根尤物 (Megan Thee Stallion)則穿上綠色露乳禮服現身，整個胸部全都露，她還很貼心自己貼上胸貼，但仍讓不少人質疑她的品味。

茱莉亞福克斯三點全露。（美聯社）
茱莉亞福克斯三點全露。（美聯社）
梅根尤物直接把胸部露出來。(美聯社)
梅根尤物直接把胸部露出來。(美聯社)

奧斯卡 葛萊美 梅根

上一則

「掌心」鄭業成被控劈腿 網擔心劉詩詩新劇遭下架

下一則

「短劇F4」何健麒爆劈腿 新劇「玉茗茶骨」秒遭換角

延伸閱讀

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
奧斯卡男星風格方程式 小勞勃道尼黑西裝戴OMEGA、基倫考克金胸針搶眼

奧斯卡男星風格方程式 小勞勃道尼黑西裝戴OMEGA、基倫考克金胸針搶眼
奧斯卡／60+美魔女走紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣

奧斯卡／60+美魔女走紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣
奧斯卡／追憶影帝金哈克曼 摩根費里曼：我們會永遠記得你

奧斯卡／追憶影帝金哈克曼 摩根費里曼：我們會永遠記得你

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲