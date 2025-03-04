奧斯卡變裸體秀 巨胸、股溝看不完 她最猛三點全露

柔伊克拉維茲大秀股溝。（歐新社）

第97屆奧斯卡 落幕，會後的「浮華世界」派對，不僅巨星們全部賞臉出席，一些名不經傳的小明星也想盡辦法搶版面，「肯爺」肯伊威斯特（Kayne West）的前女友茱莉亞福克斯（Julia Fox）也上演同一齣戲碼，透明薄紗內完全沒有穿，胸前兩點直接露出，第三點則以假髮遮擋，相當火辣。

上個月，肯爺因帶著老婆比安卡（Bianca Censori）三點全露走上葛萊美 紅毯，引起軒然大波，不僅痛失鉅額工作合約，這一段婚姻也岌岌可危。沒想到在奧斯卡的「浮華世界」上，肯爺的前女友茱莉亞福克斯也上演同一齣戲碼。果然搶走所有焦點，網友則痛批：「又一個不會看場合穿衣服的人」、「低俗」、「肯爺愛的都是同一款」。

女星柔伊克拉維茲 (Zoë Kravitz)則以薄紗禮服出場，一轉身竟然整個臀部看光光，不秀乳溝放送股溝，也是另類的曝光。她的連身裙採用露背設計，配有鑲嵌著水鑽的網眼，可以大秀她背後的刺青，在V形剪裁和露腰鎖孔之間，有一個小蝴蝶結，正好位於她的後腰處，下方就是她的蜜桃臀。