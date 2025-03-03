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奧斯卡紅毯比美／黛咪摩爾自信 賽琳娜優雅 艾兒芬妮氣質佳

記者陳穎╱綜合報導
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賽琳娜穿上Ralph Lauren訂製禮服走紅毯。(歐新社)
賽琳娜穿上Ralph Lauren訂製禮服走紅毯。(歐新社)

第97屆奧斯卡最佳服裝設計獎方面，由「魔法壞女巫」服裝設計Paul Tazewell獲獎，他上台時不敢置信地表示：「太震撼了，我是第一個非裔男性得到這個最佳服裝設計獎的」，同時對著台下同片女演員亞莉安娜（Ariana Grande）、辛西亞艾利沃（ Cynthia Erivo）說：「謝謝你們對我的信任。」

黛咪摩爾自信滿滿，服裝大受好評。(路透)
黛咪摩爾自信滿滿，服裝大受好評。(路透)

時尚雜誌美國版「VOGUE」選出今年紅毯的優秀穿搭，62歲的黛咪摩爾(Demi Moore)雖然影后夢碎，但在紅毯穿上亞曼尼的水鑽禮服出場，不僅讓她的好身材全都露，也不會給人太暴露的氛圍，霸氣又美麗，深受時尚雜誌上肯定。賽琳娜（Selena Gomez）穿上Ralph Lauren訂製禮服走紅毯，搭配高貴珠寶，整個人氣場全開，非常優雅又得體。

「睡美人」艾兒芬妮（Elle Fanning）身穿紀梵希蕾絲禮服登場，美出新高度，更顯得她氣質高雅。亞莉安娜身穿Schiaparelli Couture的蛋糕裝出席，但她評價非常兩極化，有的媒體認為很怪奇，但也有人認為她很創新。

「睡美人」艾兒芬妮美出新高度。(路透)
「睡美人」艾兒芬妮美出新高度。(路透)

而英國「每日郵報」報導直言，歌手們的衣服明顯品味有待加強，蜜桃貓朵佳（Doja Cat）一身豹紋裝顯得很土氣，「BLACKPINK」的Lisa一身西裝禮服顯得太保守，也看出特色。亞莉安娜的「水母裝」也被形容像是蛋糕，讓她整個人看不出美感，但她開場表演的紅色禮服則顯得優雅美麗，紅毯服裝需要再慎選。

穿搭 奧斯卡 非裔

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