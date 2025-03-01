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金酸莓獎公布 最爛女主角是她 名導爆氣：不要打分數

記者陳穎／即時報導
達珂塔強生演出「蜘蛛夫人」。（取材自IMDb）
達珂塔強生演出「蜘蛛夫人」。（取材自IMDb）

奧斯卡金像獎2日登場，頒獎前狂酸爛片的金酸莓獎也公布得獎名單，「蜘蛛夫人」（Madame Web）拿下最差影片、女主角、劇本，「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie à Deux）獲得最差續集、銀幕搭檔，「甜死人大革命」（Unfrosted：The Pop-Tart Story）拿下最差男主、女配，曾執導「教父」三部曲的名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola），則因「大都會」（Megalopolis）獲頒最差導演。

「大都會」由法蘭西斯柯波拉自掏1.2億美金拍攝，去年在坎城影展首映就惡評如潮，在北美上映票房也滑鐵盧。法蘭西斯柯波拉在得知獲得金酸莓獎「殊榮」後，也立刻在社群發表得獎感言，「在這個殘破的世界裡，藝術竟被打分，彷彿是職業摔角一般，而我選擇不遵循這個行業所訂下的怯弱規則。」

最差影片

蜘蛛夫人

最差男主角：

傑瑞·史菲德／甜死人大革命

最差女主角：

達珂塔強生／蜘蛛夫人

最差男配角：

強沃特／「大都會」、「雷根」、「陰影之地」

最差女配角：

艾米舒默／甜死人大革命

最差導演：

法蘭西斯柯波拉／大都會

最差銀幕搭檔：

瓦昆菲尼克斯和女神卡卡／小丑：雙重瘋狂

最差翻拍、照搬或續集：

小丑：雙重瘋狂

最差劇本：

蜘蛛夫人

大都會 奧斯卡 坎城影展

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