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「詹姆士龐德」產權易手 觀眾期待下一代007是誰？

編譯徐薏茹／綜合報導
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丹尼爾克雷格(左)在2021年「007：生死交戰」(No Time to Die)後已宣布不再出演詹姆士龐德。圖為劇照。(美聯社資料照片)
丹尼爾克雷格(左)在2021年「007：生死交戰」(No Time to Die)後已宣布不再出演詹姆士龐德。圖為劇照。(美聯社資料照片)

007系列電影的創意控制權，將從該系列長期製作人麥可威爾森(Michael G. Wilson)、芭芭拉布洛克里(Barbara Broccoli)手中轉交給亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)，這一重大變動也再次引發討論：新一任詹姆士龐德(James Bond)將由誰飾演？

最近期的詹姆士龐德扮演者是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)，但他在2021年「007：生死交戰」(No Time to Die)後已宣布不再出演該角色。

以下是有線電視新聞網(CNN)評選的幾名可能人選。

●亞倫泰勒強森

亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)擁有典型電影明星的帥氣外表，又有扎實的動作電影背景，可說是這一角色的完美人選。

●喬許歐康納

喬許歐康納(Josh O’Connor)去年在浪漫運動劇情片「挑戰者」中(Challengers)表現亮眼，而他也是傳聞中的候選人之一。

●喬納森拜利

喬納森拜利(Jonathan Bailey)參與的電影「魔法壞女巫」(Wicked)才剛大獲成功，今夏他還將在「侏儸紀世界」系列中與觀眾見面，想必再接下詹姆士龐德這一角色會是絕佳選擇。

●雷吉尚佩奇

雷吉尚佩奇(Regé-Jean Page)演出Netflix熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)大受歡迎，受到觀眾喜愛的他，自然也是演出龐德的完美候選人之一。

●古古瑪芭塔勞

在「007：生死交戰」中，拉莎娜林區(Lashana Lynch)接替007這一代號，為這一角色開啟無限的可能性。在迪士尼漫威影集「洛基」(Loki)中，古古瑪芭塔勞(Gugu Mbatha-Raw)飾演的TVA探員令人印象深刻，如果片商決定推出女版龐德，瑪芭塔勞肯定是很棒的選擇。

●亨利高汀

馬來西亞裔英格蘭演員亨利高汀(Henry Golding)在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中已經展現英俊、風度翩翩的英式魅力，給他一把手槍，再搭配馬丁尼，想必他能自然融入龐德這一角色。

●蒂妲史雲頓

奧斯卡得主蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)相當百變，能駕馭各種角色，龐德這一角色也不例外，她肯定能帶來高雅、非傳統的出彩表演。

龐德 迪士尼 亞裔

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