相隔20年 基努李維有望再演「驅魔神探」粉絲敲碗

基努李維特別期待能再次演出「驅魔神探」經典角色。（取材自IMDb）

基努李維 (Keanu Reeves)演過許多令人難忘的經典角色，其中他特別期待能再次演出「康斯坦汀：驅魔神探」(Constantine)。

基努李維近來與「康斯坦汀」導演法蘭西斯勞倫斯(Francis Lawrence)再度聚首，兩人在podcast節目「Happy Sad Confused」首播的集數中談到這部電影，主持人霍羅威茨(Host Josh Horowitz)問到2022年宣布的續集消息是否有最新進展。

基努李維證實劇本正在創作中，他告訴聽眾：「我渴望能飾演這個角色。」

法蘭西斯勞倫斯也表示，自這部電影上映以來，他對於拍攝續集一直保持開放態度，但由於過去20年華納兄弟(Warner Bros.)、DC漫畫(DC Comics)管理層的人事動盪，他必須處理超出他控制範圍外的難題，電影製作難有進展。

影迷也在該集podcast的YouTube 留言區熱烈討論，分享他們對於基努李維將再度詮釋這一角色有多麼興奮。

一名網友留言：「我很興奮看到他有多激動地要嘗試並且再度演出這一角色。他手指交叉，說他渴望再度飾演約翰·康斯坦汀。我愛這個!」

另一人留言：「我愛康斯坦汀。這是一部美好的電影，在我看來基努李維演出的該角色版本最好，我等不及要看續集了，自第一部電影上映以來，我一直希望續作出來。」

還有一人請求讓其他一些角色和基努李維一起回歸，「我絕對很樂意看到第二集康斯坦汀，但也請讓彼得史托馬(Peter Stormare)回來，他的撒旦是我目前為止最愛的撒旦。」

基努李維和導演法蘭西斯勞倫斯這次在節目上相聚距離2005年康斯坦汀電影上映以來已經近20年的時間，目前粉絲可以在YouTube、Apple TV、Amazon Prime Video等平台重溫這部經典。