我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

相隔20年 基努李維有望再演「驅魔神探」粉絲敲碗

編譯徐薏茹／綜合報導
基努李維特別期待能再次演出「驅魔神探」經典角色。（取材自IMDb）
基努李維特別期待能再次演出「驅魔神探」經典角色。（取材自IMDb）

基努李維(Keanu Reeves)演過許多令人難忘的經典角色，其中他特別期待能再次演出「康斯坦汀：驅魔神探」(Constantine)。

基努李維近來與「康斯坦汀」導演法蘭西斯勞倫斯(Francis Lawrence)再度聚首，兩人在podcast節目「Happy Sad Confused」首播的集數中談到這部電影，主持人霍羅威茨(Host Josh Horowitz)問到2022年宣布的續集消息是否有最新進展。

基努李維證實劇本正在創作中，他告訴聽眾：「我渴望能飾演這個角色。」

法蘭西斯勞倫斯也表示，自這部電影上映以來，他對於拍攝續集一直保持開放態度，但由於過去20年華納兄弟(Warner Bros.)、DC漫畫(DC Comics)管理層的人事動盪，他必須處理超出他控制範圍外的難題，電影製作難有進展。

影迷也在該集podcast的YouTube留言區熱烈討論，分享他們對於基努李維將再度詮釋這一角色有多麼興奮。

一名網友留言：「我很興奮看到他有多激動地要嘗試並且再度演出這一角色。他手指交叉，說他渴望再度飾演約翰·康斯坦汀。我愛這個!」

另一人留言：「我愛康斯坦汀。這是一部美好的電影，在我看來基努李維演出的該角色版本最好，我等不及要看續集了，自第一部電影上映以來，我一直希望續作出來。」

還有一人請求讓其他一些角色和基努李維一起回歸，「我絕對很樂意看到第二集康斯坦汀，但也請讓彼得史托馬(Peter Stormare)回來，他的撒旦是我目前為止最愛的撒旦。」

基努李維和導演法蘭西斯勞倫斯這次在節目上相聚距離2005年康斯坦汀電影上映以來已經近20年的時間，目前粉絲可以在YouTube、Apple TV、Amazon Prime Video等平台重溫這部經典。

基努李維 YouTube Amazon

上一則

王大陸涉逃兵 韓網友不解：1年也逃？看法兩極

下一則

「難哄」開播熱度奪冠 白敬亭深情人設被讚爆

延伸閱讀

美國隊長必須死？「哪吒2」掀民族自豪 中影迷號召反漫威「美隊4」

美國隊長必須死？「哪吒2」掀民族自豪 中影迷號召反漫威「美隊4」
周星馳「美人魚」男星被捕 涉猥褻兒童「全網撻伐」

周星馳「美人魚」男星被捕 涉猥褻兒童「全網撻伐」
曾飾周星馳「美人魚」經典角色 他涉猥褻兒童被刑拘

曾飾周星馳「美人魚」經典角色 他涉猥褻兒童被刑拘
「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

熱門新聞

迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外