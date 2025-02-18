瑪雅霍克曝選角內幕：製片看IG追蹤者人數當標準

瑪雅霍克是知名星二代。(路透資料照片)

曾出演BBC影集「小婦人」(Little Women)、Netflix 熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)的瑪雅霍克(Maya Hawke)日前在podcast節目「Happy Sad Confused」中透露，演員的社群媒體 追蹤人數是一些製作人選角和是否製作電影的主要考量因素。

現年26歲的瑪雅霍克是伊森霍克(Ethan Hawke)和鄔瑪舒曼(Uma Thurman)的女兒，身為星二代，她的雙親在她的成長過程中十分保護其隱私。

然而，瑪雅霍克認為在現今的社群媒體世代，大眾期待演員能分享更多個人生活，而他們社群媒體帳號的追蹤人數正逐漸成為影響演藝生涯的重要因素。

瑪雅霍克說：「我覺得演員和名人之間的界線變得極為模糊。我認為在某些方面，名人的性格是他們的魅力所在，而我總是嚮往的是當一名作品能吸引人的演員，而不是以性格吸引人。但產業不斷變化，你必須隨之改變，瞭解到這些事的定義正變得模糊。」

瑪雅霍克表示：「我欣賞的一些優秀演員，他們的性格我們都非常了解。」然而她指出，對於其他人來說，如今在這一行業，必須在社群媒體、公眾形象不斷改變的時代中找到立足處，以及弄明白要製作作品有多困難。

她解釋到，一些製作人堅持，演員的Instagram追蹤人數綜合起來必須達到一定標準，製作項目才能推進，「我不在乎Instagram，Instagram很爛，然而就像你們所知道的，如果你有這麼多的追蹤人數，就能讓電影獲得資金。這真的是令人困惑的界線。」

不過瑪雅霍克也提到，有少部分導演不需要根據演員的追蹤人數來決定選角，「有些導演，可能是他們當中的十人，他們的聲望足夠響亮，並已經展現他們的能力多好，他們有很多的自由和隱私。」「你可以在片場真正專注，與他們一起拍電影。」