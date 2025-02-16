控25年前遭吹牛老爹、Jay-Z性侵 匿名女子突撤告

「吹牛老爹」目前面臨40多起性侵訴訟。(路透資料照片)

一匿名女性去年指控25年前遭兩饒舌巨星Diddy(Sean John Combs，前藝名「吹牛老爹」)和Jay-Z性侵，14日該女子自願撤告；其代表律師在實體權利受影響的情況下撤銷訴訟，未來該案不得再重新提交。

該匿名女子最初於2024年10月對Diddy提出訴訟，稱2000年她13歲時，在MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)結束後的派對上遭Diddy和另一人下藥並性侵；在2024年12月提交的修改起訴狀中，又增列Jay-Z為被告，並指控遭其性侵。

Jay-Z強力否認該指控。

在原告撤銷訴訟前，Jay-Z的律師多次試圖讓該案被駁回。

12月一名法官拒絕Jay-Z的撤案要求，並在Jay-Z的法律團隊要求法官讓原告公開身分後允許原告繼續匿名訴訟，當時法官譴責Jay-Z的律師不斷地提交爭論的動議，試圖讓案件被撤除，法官批評這一行為「不恰當」。

1月Jay-Z的律師再度試圖讓該案撤回，在原告的指控出現幾個不一致處後，Jay-Z的律師要求法官對提起訴訟的律師實施制裁。

原告承認她對事件的記憶有不一致之處，但堅持她遭遇性侵的指控，其律師告訴CNN：「我們的委託人依然堅持，據她的記憶，她的陳述是真實的。」

Diddy目前面臨40多起性侵訴訟，去年9月他因為敲詐勒索共謀、性販運、運送涉入賣淫等罪名被起訴，Diddy表示不認罪。