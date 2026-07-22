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世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

網球／美網參賽名單球王、球后領銜 冠軍獨享500萬美元獎金

記者曾思儒／即時報導
美網兩屆冠軍、白俄羅斯球后莎芭蓮卡。（歐新社）
美網兩屆冠軍、白俄羅斯球后莎芭蓮卡。（歐新社）

年度壓軸大滿貫下月底登場，美國網球協會21日公布直接參賽名單，由兩屆冠軍、白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和剛奪下溫布頓金盃的義大利球王辛納（Jannik Sinner）領銜，因手腕傷勢缺席今年法網和溫布頓的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也名列第3種子。

直接晉級名單是依照7月20日的世界排名，女子世界排名前102的選手、男子排名前101的選手都能從會內賽打起，世界排名102的俄羅斯女將扎哈羅娃（Anastasia Zakharova）「吊車尾」進入名單，使用保護排名的奧地利男將米索利奇（Filip Misolic）成為擠進男單名單的最後一位球員。

地主美國選手男單和女單各有14人，人數最多；本屆共有5位女將和3為男將使用特別或保護排名參賽。

美網單打各有128籤，除了會外賽產出的名單，美國網協將頒出外卡，本季宣布復出的44歲美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）若是健康狀況允許，預期能以外卡身份重返紐約。

今年美網將於8月31日到9月13日舉行，總獎金9000萬美元創下賽會新高，單打冠軍可獨享500萬美元獎金。

精華 FAQ

  • 本次名單由兩屆冠軍、白俄羅斯球后莎芭蓮卡，以及剛奪下溫布頓金盃的義大利球王辛納領銜；因傷缺席法網與溫布頓的阿爾卡拉斯也進入焦點。

  • 直接晉級名單依7月20日世界排名決定，女子前102名、男子前101名可進會內賽；女單最後一位是世界第102的扎哈羅娃，男單最後一位是米索利奇。

  • 美網將於8月31日至9月13日舉行，總獎金達9000萬美元創新高，單打冠軍可拿500萬美元；若健康許可，44歲小威廉絲預期可憑外卡復出。

溫布頓 義大利 辛納

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