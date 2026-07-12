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不想再當網壇「第三人」澤瑞夫盼突破「辛卡」絕代雙驕

記者曾思儒／即時報導
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辛納（左）擊敗澤瑞夫（右），奪下溫網男單冠軍。（美聯社）
辛納（左）擊敗澤瑞夫（右），奪下溫網男單冠軍。（美聯社）

生涯第一次打進溫布頓決賽，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）面對義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）先下一城，但後續連失三盤遭逆轉，不過亞軍成績仍寫個人草地大滿貫最佳成績，他也盼別再成為網壇「第三個人」，能在「三巨頭」後的「絕代雙驕」世代中突圍。

29歲的澤瑞夫今年法網剛奪下第一座大滿貫，溫布頓再闖決賽，最新世界排名超越西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）到世界第2，追平個人最佳。

在澤瑞夫法網奪冠前，辛納和阿爾卡拉斯已經包辦連9座大滿貫，澤瑞夫說：「總是有這樣的話『誰會是第三個人？』我總是那個第三的人，但我離這兩個很遠，但從某種意義來說，我一直都是前三名，所以我能更接近他們，那就太好了。」

阿爾卡拉斯因手腕傷勢連續缺席溫布頓和法網，辛納在法網爆冷第二輪止步，讓澤瑞夫終於終結「無冕王」；12日他碰辛納也打出競爭力，無奈第三盤尾段發生膝蓋過度伸展狀況，影響到發球，最終以7：6（9：7）、6：7（2：7）、3：6、4：6錯過金盃。

「我現在29歲，這是我第一次真正相信自己能贏得這座獎盃。」澤瑞夫正向說，相信自己有威脅到兩位網壇新世代指標球星，「今年我還沒擊敗過他們，但我會說，我有逼出他們的極限。」

辛納也認同澤瑞夫已經「很靠近」冠軍，相信若能繼續打出同樣水準，離金盃會愈來愈近，「我知道你的目標是成為世界第一，你已經很靠近了，所以我們現在會小心翼翼。」

精華 FAQ

  • 澤瑞夫生涯首度打進溫布頓決賽，雖然先拿下1盤，但之後連失3盤，最後以7：6（9：7）、6：7（2：7）、3：6、4：6不敵辛納，拿下亞軍。

  • 這是他個人在草地大滿貫中的最佳成績，也延續他今年法網奪冠後的強勢表現；同時，他的世界排名升到第2，追平個人最佳。

  • 他提到自己過去常被視為「第三人」，在三巨頭之後總排在辛納與阿爾卡拉斯後面；如今他希望持續接近兩人，在新世代雙雄格局中真正突圍。

溫布頓 辛納 法網

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