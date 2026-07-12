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澤瑞夫輸了溫網 排名仍將超越小蠻牛 躍居世界第2

中央社／倫敦12日綜合外電報導
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澤瑞夫（圖）在溫網男單決賽不敵義大利選手辛納，手持亞軍獎盃並接受現場觀眾喝采。（...
澤瑞夫（圖）在溫網男單決賽不敵義大利選手辛納，手持亞軍獎盃並接受現場觀眾喝采。（歐新社）

義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽決賽以6比7（7/9）、7比6（7/2）、6比3、6比4擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）而衛冕，高舉第5座大滿貫金盃，將對戰連勝紀錄推進至10場。

路透報導，這場勝利讓辛納成為公開賽年代第10位成功衛冕溫網男單的選手，進一步鞏固他在當今男子網壇的宰制地位，同時繼續追趕另一新生代霸主阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）7座大滿貫冠軍的紀錄。

而澤瑞夫儘管決賽失利，13日將在最新排名中超車因傷接連錯過法網和溫網的「小蠻牛」阿爾卡拉斯，躍居世界第2。

「紐約時報」（The New York Times）報導，長年被貼上「最具實力卻尚未贏得大滿貫」標籤的澤瑞夫上個月在法國網球公開賽終於開胡後，似乎心態更加穩定，專注力也提升不少，尤其正值世界第2的西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢缺陣的黃金機會之際。

今天決賽前兩盤雙方勢均力敵，都拚戰到搶七才分出高下。首盤由發球主導戰局，雙方先鏖戰12局，打出高強度比賽，搶七前15分皆由發球方拿下，不過雙方互救盤末點而延長戰線，最後澤瑞夫以犀利的正手拍制勝分搶下首盤。

第2盤同樣無破發點，兩人一路保發至6比6，但這次辛納在搶七發揮出色，將比數扳平。

第3盤戰至3比3時，澤瑞夫取得全場首個破發點。此時辛納巧妙放短得分，澤瑞夫試圖變向卻滑倒在底線後方，痛苦倒地緊抓膝蓋，讓中央球場（Centre Court）觀眾倒吸一口氣。辛納繞過球網關心，在現場球迷屏息以待下協助對手起身。

第2種子澤瑞夫稍作調整後繼續比賽。當辛納下一局把握機會發動攻勢，成功破發並取得5比3領先時，澤瑞夫氣得重摔球拍。辛納在雙方激戰將近3小時後取得盤數2比1領先。

第4盤辛納再度破發，取得4比3領先後，勝負大勢底定。他隨後在自己發球局經歷兩次堪稱本場比賽最精彩多拍來回後穩住陣腳，在首個冠軍點以正手拍致勝球奠定勝局，隨即倒在草地上慶祝再次封王。

精華 FAQ

  • 辛納在先失1盤後連下3盤，以6比7、7比6、6比3、6比4逆轉澤瑞夫完成衛冕。前2盤雙方都打到搶七，辛納在第2盤扳平後掌握節奏，並在第3、第4盤成功破發鎖定勝局。

  • 這是辛納第5座大滿貫金盃，也讓他成為公開賽年代第10位成功衛冕溫網男單的選手。他的對戰連勝紀錄推進到10場，進一步鞏固當今男子網壇的頂尖地位。

  • 因為原本排名第2的阿爾卡拉斯因傷接連錯過法網和溫網，無法在排名中守住積分。澤瑞夫雖在溫網決賽落敗，但仍將在13日公布的最新排名中超車阿爾卡拉斯升至世界第2。

辛納 溫布頓 阿爾卡拉斯

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