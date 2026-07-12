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溫網／成史上連霸成功第10人 辛納虧澤瑞夫離球王不遠了

記者曾思儒／即時報導
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辛納在溫布頓成功衛冕，成為歷史上第10位男單連霸的選手。 （美聯社）
辛納在溫布頓成功衛冕，成為歷史上第10位男單連霸的選手。 （美聯社）

尋求溫布頓衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天在失去首盤下演出逆轉勝，在3小時又46分鐘激戰以6：7（7：9）、7：6（7：2）、6：3、6：4拍下德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），成為史上第10位完成男單連霸的選手，連兩年從凱特王妃（Princess of Wales）手中接下冠軍獎盃。

同時迎接生涯第100場大滿貫勝利的辛納表示，和澤瑞夫今天都傾盡全力，尤其能打到決賽，一直不把一切視為理所當然，感謝所有成就賽事的成員；他還幽默說，澤瑞夫排名將超越養傷中的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），來到世界第2，「已經離世界第一很近了」。

澤瑞夫排名雖將追平個人新高的世界第2，但和辛納仍有4970分的懸殊差距，短時間無法挑戰球王寶座。

辛納今天雖失掉首盤，但全場只出現過一個破發點且瓦解危機，全場58記致勝球優於澤瑞夫的49球，非受迫性失誤25次也遠優於澤瑞夫的45記。

這也是辛納本季第6座冠軍，包括5月在羅馬名人賽完成生涯「名人賽大滿貫」，今天再笑納生涯第5座大滿貫金盃，頒獎典禮後也維持傳統，帶著獎盃走到全英俱樂部的陽台，和球迷展示熱騰騰的獎盃。

精華 FAQ

  • 辛納先丟首盤後迅速調整，以6：7（7：9）、7：6（7：2）、6：3、6：4逆轉澤瑞夫，經過3小時46分鐘激戰後成功衛冕，成為史上第10位男單連霸成功的選手。

  • 這是辛納生涯第100場大滿貫勝利，也是他第5座大滿貫金盃；同時他本季已拿下第6座冠軍，並在5月羅馬名人賽完成生涯「名人賽大滿貫」。

  • 澤瑞夫排名將升至或追平個人新高的世界第2，但和辛納仍有4970分差距，短期內無法威脅球王寶座；辛納也藉此維持明顯領先。

辛納 溫布頓 義大利

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