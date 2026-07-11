我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加新跨國大橋7/27通車 川普讚新協議、感謝加國

籠門不該鎖？貴港動物園3獅溺死 園方：人命為先

諾斯科娃錯失5冠軍點重新振作 溫網女單首度封后

中央社倫敦11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克女將諾斯科娃贏得生涯首座溫布頓網球錦標賽女單冠軍。(美聯社)
捷克女將諾斯科娃贏得生涯首座溫布頓網球錦標賽女單冠軍。(美聯社)

捷克女將諾斯科娃今天在第二盤錯失5個冠軍點，但最終仍展現驚人毅力，以6比2、5比7、6比3擊敗同胞穆霍娃，贏得生涯首座溫布頓網球錦標賽女單冠軍。

▲ 影片來源：X平台@@Wimbledon（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

路透報導，年僅21歲的第9種子諾斯科娃（Linda Noskova）首盤僅用32分鐘就輕鬆拿下，第二盤一度取得5比2領先。此時第10種子穆霍娃（Karolina Muchova）展現頑強鬥志，連續救下3個冠軍點，接著在下一局諾斯科娃雙發失誤時再救一個，隨後在4比5時又救回一個，讓原本一面倒的比賽風雲變色。

諾斯科娃連丟5局，落淚崩潰，眼睜睜看著比賽被穆霍娃逼入決勝盤。

不過，諾斯科娃最終走出心魔，在第三盤重新掌控比賽，以5比2再度取得領先。接著穆霍娃扳回一局，但這次諾斯科娃沒有再浪費機會，在第6個冠軍點以發球拿下勝利。

這場高潮迭起、如好萊塢電影般的對決中，諾斯科娃奇蹟似地重新振作，經過2小時28分鐘的激烈纏鬥後，順利拿下生涯首座大滿貫單打冠軍。賽後她喜極而泣，倒地慶祝。

這是網球進入職業時代以來，首度有兩位捷克女將在四大滿貫賽冠軍戰碰頭。

諾斯科娃在勝利致詞時對穆霍娃說：「我很高興能在我的首場大滿貫決賽和妳對戰。今天我們共同創造歷史。我相信在家鄉的所有捷克球迷都為我們感到驕傲，所以無論今天結果如何，對我們倆來說都是美好的一天。」

諾斯科娃成為15年來最年輕的溫布頓女單冠軍，呼應了同為捷克選手的克菲托娃（Petra Kvitova）在2011年以相同年紀首度拿下溫網冠軍的成就。對諾斯科娃來說，這更具特別意義，因為她正是受兒時偶像克菲托娃的溫布頓事蹟啟發，才走上網球之路。

本場冠軍賽，克菲托娃也特別坐在王室包廂見證諾斯科娃的突破性勝利，身旁是威爾斯王妃凱特（Kate）。

諾斯科娃成為繼2023年萬卓索娃（Marketa Vondrousova）和2024年卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）之後，近4年來第3位奪下溫網女單冠軍的捷克選手。

諾斯科娃賽後在場上含淚表示：「這兩週我真的非常享受，無論是難過的淚水還是開心的淚水，所有付出的汗水與努力，全都值得了。」她也向兩年前過世的母親獻上飛吻。

對穆霍娃來說，這也是情緒激動的時刻，因為這是她第二度在大滿貫決賽飲恨。她3年前曾闖進法國網球公開賽決賽，但同樣嘗到敗仗。

精華 FAQ

  • 她先以6比2拿下首盤，次盤雖錯失5個冠軍點並被逼進決勝盤，但第三盤重整節奏，以6比3終結比賽，順利封后。

  • 第二盤是最大轉折，諾斯科娃一度5比2領先卻連丟5局，還在情緒崩潰後被穆霍娃逼入決勝盤，場面徹底翻轉。

  • 這是她生涯首座大滿貫單打冠軍，也讓她成為15年來最年輕的溫網女單冠軍；同時，捷克近4年已3度奪下溫網女單金盃。

溫布頓

上一則

世界盃／阿根廷教練斯卡洛尼：梅西會繼續主踢12碼罰球

下一則

MLB／藍鳥隊岡本和真22轟 追平大谷翔平新人紀錄

延伸閱讀

辛納直落3擊敗39歲約克維奇 復仇成功挺進溫網決賽

辛納直落3擊敗39歲約克維奇 復仇成功挺進溫網決賽
溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪
溫網／兩大奪冠熱門穩步前進 約克維奇、辛納挺進16強

溫網／兩大奪冠熱門穩步前進 約克維奇、辛納挺進16強
44歲小威廉絲膝傷 宣布與大威退出溫網女雙

44歲小威廉絲膝傷 宣布與大威退出溫網女雙

熱門新聞

巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17

超人氣

更多 >
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿