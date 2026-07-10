溫網／不敵辛納無緣決賽 約克維奇：渴望至少再打一次溫網

39歲的約克維奇賽後向全場觀眾深情揮手告別，但他隨即在記者會上表明心志，強調希望明年能重返全英俱樂部。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 辛納直落三盤擊敗約克維奇，晉級溫網男單決賽。

辛納直落三盤擊敗約克維奇，晉級溫網男單決賽。 重點二： 約克維奇全場未破發，坦言此戰是徹頭徹尾的慘敗。

約克維奇全場未破發，坦言此戰是徹頭徹尾的慘敗。 重點三：39歲的他仍盼明年重返溫網，至少再打一次。

溫網男單準決賽今天上演頂尖對決，擁有24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），最終以三個4：6不敵現任世界球王、衛冕冠軍辛納 （Jannik Sinner），無緣爭冠，39歲的約克維奇賽後向全場觀眾深情揮手告別，但他隨即在記者會上表明心志，強調希望明年能重返全英俱樂部，「我希望至少能再打一次，就讓我們拭目以待。」

此役在中央球場進行了近2個半小時，約克維奇全場未能破發成功，這僅是他漫長大滿貫生涯中，第三次在完賽情況下未能實現破發，他直言這是一場「徹頭徹尾的慘敗」。談到辛納的強勢表現，約克維奇展現風度表示，「我幾乎每一球都慢了半拍，他的表現比我高出不只一個檔次。我的銳利度、反應和平衡都不夠，在場上真的無能為力。」

儘管無緣爭奪破紀錄的第25座大滿貫，約克維奇在8強賽時，曾歷經5小時15分鐘的五盤大戰擊退阿里辛（Felix Auger-Aliassime），寫下溫網歷史最長8強賽紀錄。這場戰役讓他重新證明自己仍具備頂尖競爭力，也是他兩年來首度在沒有傷病困擾下完成整項大滿貫賽事。

面對外界關心的退役話題，約克維奇坦言，現階段打球不再是因為壓力或被迫，而是純粹出於內心的熱愛。他說：「當我健康時，我仍然可以像世界前五名的球員那樣比賽，仍然可以在最高水平的賽場上競爭。我喜歡這種感覺，我喜歡這種生活，網球給了我生命中的一切，也讓我有機會成為現在的自己。當然，總會有這樣的問題：你想走多遠？你想打什麼？你想怎麼打？等等。我會經歷這些思考過程，但我盡量順其自然，過好每一天，看看自己真正的感受。」

辛納表現強勢。(美聯社)

約克維奇(左)以三個4：6不敵辛納(右)，無緣爭冠。(路透)