辛納直落3擊盤退約克維奇 復仇成功挺進溫網決賽

辛納以直落三盤擊敗七屆溫布頓冠軍約克維奇（Novak Djokovic），成功挺進溫布頓網球錦標賽決賽。（美聯社）

據美聯社報導，如果在辛納 （Jannik Sinner）於法國網球公開賽遭遇崩潰式失利後，外界仍對他的身體狀態抱持疑問，那麼如今這些疑慮應該已經獲得解答。

周五，辛納以直落三盤、6比4、6比4、6比4擊敗七屆溫布頓 冠軍約克維奇 （Novak Djokovic），成功挺進溫布頓網球錦標賽決賽。他在比賽中重新展現出巴黎第二輪出局前，曾讓對手難以招架的強大統治力。

這場勝利對辛納而言也具有復仇意味。今年澳洲網球公開賽準決賽，約克維奇曾在一場五盤激戰中擊敗辛納，如今義大利球王終於扳回一城。

對39歲的約克維奇來說，這場失利意味著他再次錯失擴大大滿貫冠軍紀錄的機會。目前，他仍保持24座大滿貫冠軍的男子網壇最高紀錄。

身為世界排名第一、並力求衛冕草地大滿貫冠軍的辛納，將在周日決賽迎戰第二種子茲韋列夫（Alexander Zverev）。

茲維列夫稍早在中央球場展現強勢表現，擊敗英國外卡選手費里（Arthur Fery），以7比6（7比0）、6比2、6比4直落三盤勝出，也終結了費里這趟令人驚喜的「Ferytale」（費里童話之旅）。

一個月前，茲維列夫才在法國網球公開賽羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）奪得生涯首座大滿貫冠軍，如今他將再次挑戰登頂，力爭另一座大滿貫獎盃。

女子單打決賽則將於周六登場，由兩位捷克選手正面交鋒，穆霍娃（Karolina Muchova）將對決諾斯科娃（Linda Noskova）。