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辛納直落3擊盤退約克維奇 復仇成功挺進溫網決賽

辛納直落3擊盤退約克維奇 復仇成功挺進溫網決賽

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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辛納以直落三盤擊敗七屆溫布頓冠軍約克維奇（Novak Djokovic），成功挺...
辛納以直落三盤擊敗七屆溫布頓冠軍約克維奇（Novak Djokovic），成功挺進溫布頓網球錦標賽決賽。（美聯社）

據美聯社報導，如果在辛納（Jannik Sinner）於法國網球公開賽遭遇崩潰式失利後，外界仍對他的身體狀態抱持疑問，那麼如今這些疑慮應該已經獲得解答。

周五，辛納以直落三盤、6比4、6比4、6比4擊敗七屆溫布頓冠軍約克維奇（Novak Djokovic），成功挺進溫布頓網球錦標賽決賽。他在比賽中重新展現出巴黎第二輪出局前，曾讓對手難以招架的強大統治力。

這場勝利對辛納而言也具有復仇意味。今年澳洲網球公開賽準決賽，約克維奇曾在一場五盤激戰中擊敗辛納，如今義大利球王終於扳回一城。

對39歲的約克維奇來說，這場失利意味著他再次錯失擴大大滿貫冠軍紀錄的機會。目前，他仍保持24座大滿貫冠軍的男子網壇最高紀錄。

身為世界排名第一、並力求衛冕草地大滿貫冠軍的辛納，將在周日決賽迎戰第二種子茲韋列夫（Alexander Zverev）。

茲維列夫稍早在中央球場展現強勢表現，擊敗英國外卡選手費里（Arthur Fery），以7比6（7比0）、6比2、6比4直落三盤勝出，也終結了費里這趟令人驚喜的「Ferytale」（費里童話之旅）。

一個月前，茲維列夫才在法國網球公開賽羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）奪得生涯首座大滿貫冠軍，如今他將再次挑戰登頂，力爭另一座大滿貫獎盃。

女子單打決賽則將於周六登場，由兩位捷克選手正面交鋒，穆霍娃（Karolina Muchova）將對決諾斯科娃（Linda Noskova）。

精華 FAQ

  • 辛納在溫網準決賽以直落3盤擊敗七屆溫網冠軍約克維奇，比分為6比4、6比4、6比4，順利取得決賽門票，也展現出極佳的競技狀態。

  • 這場勝利不僅讓辛納挺進溫網決賽，也算是對今年澳網準決賽輸給約克維奇的一次復仇。同時，他也藉此回應外界對其身體狀況的疑慮。

  • 男單決賽由世界排名第1的辛納對上第2種子茲韋列夫，茲韋列夫先前已在中央球場擊敗英國外卡選手費里；女單決賽則是穆霍娃對諾斯科娃的捷克內戰。

辛納 約克維奇 溫布頓

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