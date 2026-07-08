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溫網／英國新秀費里晉級4強 成男單最大黑馬

中央社倫敦8日即時報導
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英國網球選手費里。(路透)
英國網球選手費里。(路透)

英國選手費里（Arthur Fery）持外卡參加這次溫布頓網球錦標賽，並在今天延續令人驚艷的表現，於8強賽事直落3盤橫掃法網亞軍科博利（Flavio Cobolli），挺進男單4強。

法新社報導，費里目前世界排名第114，今天在8強比賽以6比4、7比6（7/4）、6比0，擊退大會第9號種子、義大利好手科博利，成為自2001年克羅埃西亞選手伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）以來，第一個持外卡資格闖進溫網男單4強的球員。

此外，費里只差兩場勝利，就有機會追隨伊凡尼塞維奇的腳步奪冠，並成為自2016年莫瑞（Andy Murray）之後，首位贏得溫網男單冠軍的英國選手。

他在賽後於中央球場接受地主球迷的熱情歡呼時表示，「每打一場都變得更好，真的太不可思議了，我簡直不敢相信。」

此外，費里也是自1985年以來，挺進溫網男單4強之中，排名第3低的選手，前兩位分別是2000年世界排名第237的伏契可夫（Vladimir Voltchkov），以及2001年世界排名第125的伊凡尼塞維奇。

而幾乎同時結束的另一場男單8強賽事，則由德國名將、本屆賽會第2種子茲韋列夫（Alexander Zverev）拿下勝利。他以6比4、6比4、6比2直落3盤擊敗美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。

茲韋列夫過去9次征戰這項草地賽事，都在16強鎩羽而歸，如今在全英俱樂部寫下新頁，並尋求在今年法網之後，第二度於大滿貫賽事封王。

他賽後表示，「終於能在溫布頓打出好成績，對我來說是夢想成真，我已經等了很久。」

29歲的茲韋列夫將在本月10日與費里交手。勝者將與衛冕冠軍、世界球王辛納（Jannik Sinner）以及塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之間的勝方，爭奪冠軍寶座。

精華 FAQ

  • 費里在8強以6比4、7比6（7/4）、6比0直落3盤擊敗義大利第9種子科博利，持外卡一路爆冷過關，首次闖進溫網男單4強。

  • 他成為自2001年克羅埃西亞名將伊凡尼塞維奇後，首位持外卡打進溫網男單4強的球員，也是在1985年以來排名第3低的4強選手。

  • 費里將在10日與德國第2種子茲韋列夫交手，兩人爭奪決賽門票；若費里再勝，下一輪可能對上辛納與喬科維奇之間的勝方。

溫布頓 義大利

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