我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃8強出爐 瑞士PK大戰4：3淘汰哥倫比亞

華人愛逛商場驚現「人海」就餐排隊40分鐘 只因...

溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約克維奇慶祝挺進溫網4強。 （路透）
約克維奇慶祝挺進溫網4強。 （路透）

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

這場戰役不僅打破溫網歷史上最長8強賽紀錄，更讓約克維奇趕在深夜11點宵禁（curfew）截止前僅剩6分鐘時，驚險搶下生涯第15度挺進溫網4強的門票，追平了約克維奇生涯在溫網的最長比賽時間紀錄（2018年4強賽對決納達爾），大滿貫生涯也僅次於2012年澳網決賽。

約克維奇在首盤就遭遇小腿拉傷的考驗，一度於5：4時申請醫療暫停，隨後更在首盤搶七大戰頂住對手3個盤末點，靠著一記幸運擦邊球逆轉拔得頭籌。儘管阿里辛隨後重整旗鼓，全場狂飆20記Ace球，並在中央球場頂棚關閉後展現強大重砲威力，甚至在第四盤落後情況下硬是將比賽拖入決勝盤，但關鍵時刻約克維奇再度展現無與倫比的心理素質，在決勝盤的10分制成功化解危機，取得4強門票。

「靠的是球拍、一顆強大的心臟，還有對緊繃神經的掌控。」約克維奇賽後直言，在頂住對手沉重的擊球攻勢後，內心的沉著是贏球關鍵，「這正是至今仍支撐著我繼續打網球的魔幻時刻。」

39歲的約克維奇自2017年後就未曾在全英俱樂部4強前止步，接下來的4強戰，他將正面迎戰現任世界球王兼衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），重演去年4強對決戲碼。雖然約克維奇今年晉級之路掉了5盤、顯得跌跌撞撞，但他已在今年澳網4強五盤大戰擊敗過辛納，這場兩人的第12度巔峰對決，無疑將再度引爆溫網最高潮。

精華 FAQ

  • 因為他與阿里辛激戰五盤、歷時5小時15分，不僅打破溫網歷史最長8強賽紀錄，還在宵禁截止前僅剩6分鐘時完成逆轉晉級。

  • 他首盤就出現小腿拉傷疑慮，還一度申請醫療暫停；此後又面對阿里辛強勢發球與頂棚關閉後的火力反撲，壓力相當大。

  • 他將在四強迎戰世界球王辛納，重演去年對戰戲碼。兩人將第12度交手，而約克維奇今年澳網曾五盤擊敗辛納，話題十足。

約克維奇 辛納 納達爾

上一則

世界盃／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

下一則

世界盃8強出爐 瑞士PK大戰4：3淘汰哥倫比亞

延伸閱讀

溫網／兩大奪冠熱門穩步前進 約克維奇、辛納挺進16強

溫網／兩大奪冠熱門穩步前進 約克維奇、辛納挺進16強
溫網／有圖慎入 辛納打到「白球鞋滲血」 約帥苦戰晉級

溫網／有圖慎入 辛納打到「白球鞋滲血」 約帥苦戰晉級
溫網／約克維奇直落三克敵 生涯第20度晉級溫網第3輪

溫網／約克維奇直落三克敵 生涯第20度晉級溫網第3輪
溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機

想搭商務艙不用多花錢？空服員曝升等最佳時機
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強