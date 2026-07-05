約克維奇106勝超越費德勒 成溫網勝場最多男選手

約克維奇成為在溫布頓網球錦標賽單打賽事勝場數最多的男子選手。(歐新社)

塞爾維亞名將約克維奇 今天再添歷史紀錄，正式超越費德勒，成為在溫布頓 網球錦標賽單打賽事勝場數最多的男子選手。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）在第4輪以7比6（8/6）、6比3、3比6、6比3擊敗來自俄羅斯 、以中立身分參賽的薩菲烏林（Roman Safiullin）。在全英俱樂部（All England Club）7度封王的他至今累積106場溫網男單勝利，超越費德勒（Roger Federer），成為在此一草地大滿貫男單勝場新紀錄保持人。

在溫布頓賽史上只有美國傳奇女將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）贏得更多勝場。她總計120勝的歷史紀錄傲視男女單打選手。

這是現年39歲的約克維奇生涯第17次晉級溫布頓8強，而且已經連續9年闖進半準決賽。

接下來他將在創紀錄的個人生涯第66次大滿貫男單8強賽中，對上加拿大第3種子奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）或西班牙第22種子福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

約克維奇的勝利讓他有望在4強賽強碰尋求衛冕的球王辛納（Jannik Sinner）。辛納稍晚將與資格賽晉級的日本黑馬望月慎太郎競爭8強門票。

約克維奇賽後表示：「先求生存，再求突破，我現在就是這種感覺。希望接下來終能進入大顯身手的階段。」

這位塞爾維亞球星目標高舉個人第25座大滿貫金盃，如能成功，將超越澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）成為史上最多大滿貫單打冠軍，同時追平費德勒的8座溫網冠軍紀錄。

這項成就也將使約克維奇成為公開年代以來奪下大滿貫男單冠軍年紀最長的選手。