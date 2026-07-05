大坂直美擊敗球后莎芭蓮卡 首闖溫網8強

日本名將大坂直美在溫布頓網球錦標賽擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強。(路透)

日本名將大坂直美 今天在溫布頓 網球錦標賽以6比2、7比6（7/2）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強。

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法新社報導，大坂直美（Naomi Osaka）在中央球場（Centre Court）展現精湛球技，報了6月法國網球公開賽16強直落二敗給莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的一箭之仇，將這位同樣擁有4座大滿貫冠軍的勁敵淘汰出局。

大坂直美上一次捧起大滿貫金盃已是5年前澳洲網球公開賽時。

在曾經指導波蘭 好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的名教練維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）帶領下，28歲的大坂直美去年美國網球公開賽勇闖4強，並且將氣勢延續到本季。

第14種子大坂直美終於在草地上找到比賽節奏，今年溫網前4戰一盤未失。

而她每次進場時誇張吸睛的造型也成為場邊焦點，入場服裝包括和服、飛行員夾克搭配拖尾裙，以及和服風斗篷等。

大坂直美認為，外界對她入場戰袍的關注反而讓她減輕在場上的壓力。

這場比賽她再次以令人難忘的服裝亮相，場上精彩演出則讓來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡尋求溫網首冠夢碎。

大坂直美將在8強賽對上捷克第10種子穆霍娃（Karolina Muchova），爭奪4強門票。