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大坂直美擊敗球后莎芭蓮卡 首闖溫網8強

中央社倫敦5日綜合外電報導
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日本名將大坂直美在溫布頓網球錦標賽擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8...
日本名將大坂直美在溫布頓網球錦標賽擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強。(路透)

日本名將大坂直美今天在溫布頓網球錦標賽以6比2、7比6（7/2）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強。

▲ 影片來源：X平台@ESPN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，大坂直美（Naomi Osaka）在中央球場（Centre Court）展現精湛球技，報了6月法國網球公開賽16強直落二敗給莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的一箭之仇，將這位同樣擁有4座大滿貫冠軍的勁敵淘汰出局。

大坂直美上一次捧起大滿貫金盃已是5年前澳洲網球公開賽時。

在曾經指導波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的名教練維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）帶領下，28歲的大坂直美去年美國網球公開賽勇闖4強，並且將氣勢延續到本季。

第14種子大坂直美終於在草地上找到比賽節奏，今年溫網前4戰一盤未失。

而她每次進場時誇張吸睛的造型也成為場邊焦點，入場服裝包括和服、飛行員夾克搭配拖尾裙，以及和服風斗篷等。

大坂直美認為，外界對她入場戰袍的關注反而讓她減輕在場上的壓力。

這場比賽她再次以令人難忘的服裝亮相，場上精彩演出則讓來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡尋求溫網首冠夢碎。

大坂直美將在8強賽對上捷克第10種子穆霍娃（Karolina Muchova），爭奪4強門票。

精華 FAQ

  • 大坂直美擊敗的是世界排名第一的莎芭蓮卡，而且是以6比2、7比6（7/2）直落二獲勝，成功闖進她生涯首度溫網八強。

  • 這不僅是她首次晉級溫網八強，也替她在六月法網16強遭莎芭蓮卡淘汰一戰成功復仇，顯示她近期狀態明顯回升。

  • 大坂直美接下來要在溫網八強賽對上捷克第10種子穆霍娃，兩人將爭奪晉級四強的門票，持續挑戰更高成就。

大坂直美 溫布頓 波蘭

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