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溫網／拍下前冠軍搭檔 謝淑薇退種子闖第3輪

記者曾思儒／即時報導
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溫布頓網球公開賽女雙第二輪比賽中，王欣瑜/謝淑薇(右)搭檔以2比1戰勝張帥/梅騰...
溫布頓網球公開賽女雙第二輪比賽中，王欣瑜/謝淑薇(右)搭檔以2比1戰勝張帥/梅騰絲，晉級第三輪。(新華社)

溫布頓女雙4度奪冠的我國「一姊」謝淑薇，今天第二輪賽事和2021年合作奪冠的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）隔網對決，謝淑薇和中國「金花」搭檔王欣瑜雖沒列種子，但扮演種子殺手，以6：3、4：6、6：1擊敗今年澳網奪冠的梅騰絲／中國張帥，勇闖第三輪。

謝淑薇4座溫布頓冠軍和3位不同搭檔拿下，梅騰絲就是其中一位冠軍搭檔，兩人2021年捧冠後一度「分手」，之後「復合」在2024年澳網再嘗登頂滋味。

梅騰絲今年和張帥出擊，兩人年初才打下澳網金盃，溫布頓名列第4種子，今天一下場就率先破了謝淑薇發球局，但海峽組合1：2落後下連破帶保連趕4局逆轉，反以6：3先下一城。

第二盤海峽組合關鍵第10局遭破發，讓第4種子以6：4扳平盤數，不過決勝盤海峽組合一下場就完成破發，2：1後更連下4局，最終就以6：1淘汰掉澳網冠軍組合。

今天同時間上陣的另名台將「小鋼炮」梁恩碩，和日本搭檔青山修子同樣迎接三盤大戰，法網驚奇打進女雙4強台日組合排13種子碰澳洲組合澳洲比勒爾（Kimberly Birrell）／吉布森（Talia Gibson）雖首盤先讓出，不過第二盤起掌握局勢，以5：7、6：0、6：3挺進第三輪。

精華 FAQ

  • 謝淑薇這場與中國選手王欣瑜搭檔出賽，面對溫網第4種子梅騰絲、張帥組合，最後以6比3、4比6、6比1獲勝，成功闖進女雙第三輪。

  • 海峽組合先在首盤逆轉拿下，第二盤在第10局遭破發後被追平盤數，決勝盤則開局破發並連下多局，最後以6比1強勢收尾。

  • 梁恩碩與日本搭檔青山修子同樣打滿三盤，面對澳洲組合時先丟首盤，但自第二盤起掌握節奏，最終以5比7、6比0、6比3逆轉晉級。

謝淑薇 溫布頓 張帥

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