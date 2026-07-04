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44歲小威廉絲膝傷 宣布與大威退出溫網女雙

編譯彭馨儀／綜合報導
網壇傳奇女將小威(右)因膝蓋受傷，含淚退出與姊姊大威(左)搭檔的溫布頓網球賽女子...
網壇傳奇女將小威(右)因膝蓋受傷，含淚退出與姊姊大威(左)搭檔的溫布頓網球賽女子雙打項目。(美聯社)

網壇傳奇女將小威廉絲(Serena Williams)因右膝受傷，4日於社群平台Instagram無奈宣布退出今年溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)女子雙打賽事。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這是她與姊姊大威廉絲(Venus Williams)自2022年美國網球公開賽(U.S. Open)以來的首度合體因此化為泡影。小威說，「不得不退出雙打比賽，我超心痛。能夠重返賽場對我來說是一份禮物，能夠再次與大威廉斯並肩作戰更是意義非凡，我竭盡全力做好準備，但遺憾的是，我的膝蓋目前還無法參賽。」

小威廉絲擁有23座大滿貫單打冠軍，暌違近四年重返職業球場。大威廉絲今年46歲，小威廉斯也已44歲，兩人過去攜手奪下14座大滿貫雙打冠軍，其中有6座是在溫網摘下。她們上一次在2022年美網合體時，首輪便不敵捷克組合，再那之前她們也是相隔四年半的重聚。

小威廉絲日前在溫布頓單打首輪激戰3盤，以3-6、7-6(8)、3-6敗給20歲小將喬恩特(Maya Joint)。紐約郵報(New York Post)披露，小威廉絲賽後反常地未出席媒體聯訪。其經紀人斯莫德(Jill Smolder)隨後證實，小威在單打第一盤時就扭傷了膝蓋。小威廉斯在IG上PO出右腿佩戴護具且步履蹣跚的影片，以及數張裝滿液體的針筒照片，解釋這是賽後從膝蓋中抽出的積水，雖然經治療後已不再腫脹，但傷勢仍無法應付雙打。

姐妹倆原定於5日迎戰22歲的阿根廷謝拉(Solona Sierra)與24歲的哥倫比亞奧索里奧(Camila Osorio)組合。紐約郵報(New York Post)提到，小威特別感謝溫網賽事總監貝克(Jamie Baker)及全體團隊給予的參賽機會。雖然含淚退賽，但她最後仍向球迷喊話，預告未來將在不同城市與大家見面。

精華 FAQ

  • 她表示右膝在單打首輪時已扭傷，經治療後雖消腫，但仍無法負荷雙打比賽強度，因此決定退賽，避免傷勢進一步惡化。

  • 原本這是姊妹倆自2022年美網後首度同場出賽，卻因小威膝傷而取消。她們過去曾贏得14座大滿貫女雙冠軍，其中6座來自溫網。

  • 她在溫網單打首輪打滿三盤落敗，賽後未接受媒體聯訪。經紀人證實她首盤就受傷，之後還從膝蓋抽出積水，顯示傷勢並不輕。

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