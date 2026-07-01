大坂直美直落二晉級溫網第3輪 白色拖尾裙亮相吸睛

大坂直美（Naomi Osaka）抵達球場時改穿裙裝，但搭配了裝飾性腰帶、拖尾裙與飛行員夾克。(美聯社)

日本網球女將大坂直美 1日延續她在溫布頓 網球錦標賽的強勢開局，在第2輪以6比3、6比2直落二擊敗自會外賽晉級的俄羅斯 選手加薩諾娃（Anastasia Gasanova），順利挺進溫網第3輪。

路透社報導，大會第14種子大坂直美（Naomi Osaka）抵達球場時，已將她在首輪驚豔全場的「追殺比爾」（Kill Bill）白色和服換成較低調的裙裝，但搭配了裝飾性腰帶、拖尾裙與飛行員夾克。

除造型依舊吸睛外，她的球技也絲毫沒有因打扮收斂而減弱。

4度獲得大滿貫賽冠軍的大坂直美首盤輕鬆取勝，第2盤更是火力全開，她以一記強力高壓扣殺拿下關鍵分，成功破發取得4比2優勢，之後一路保持領先，生涯第4度闖入溫網第3輪。

她將在第3輪比賽迎戰澳洲好手卡薩金娜（Daria Kasatkina）或印尼選手曾麗美（Janice Tjen），挑戰能否首度挺進溫網16強。不過她表示，目前她最掛心的是另一件事。

她說：「明天是我女兒3歲生日。我只是想待在這裡久一點，不想讓她在生日那天就得搭飛機離開。」

「當然我早上還是得練習，但我們之後或許可以去公園走走。她很喜歡交朋友，所以我們大概會這麼做。」

4度獲得大滿貫賽冠軍的大坂直美生涯第4度闖入溫網第3輪。(路透)