溫網／有圖慎入 辛納打到「白球鞋滲血」 約帥苦戰晉級

辛納的右腳球鞋明顯滲血。（路透）

溫布頓 網球賽29日展開正賽首輪較量。男單衛冕冠軍、世界排名第一的辛納 （Jannik Sinner）和7屆溫網男單冠軍約克維奇 （Novak Djokovic）都經歷了驚心動魄的苦戰，涉險晉級第二輪。

辛納在中央球場揭幕戰中遭遇塞爾維亞選手柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）的頑強阻擊。不過，這位義大利名將最終以4：6、6：3、6：7（6：8）、6：2、6：3完成逆轉。

一個月前，辛納在法網第二輪爆冷出局。此次轉戰溫網，他並未參加任何草場熱身賽。當日比賽中，辛納不僅出現大量非受迫性失誤，還在第三盤一次回球過程中意外滑倒，久久未能起身。進入第四盤後，鮮血從他右腳的白色球鞋中滲出。辛納賽後稱，出血是由腳趾甲問題引起，並無大礙。

儘管如此，辛納在關鍵時刻展現出韌性。當天他在決勝階段明顯提升狀態，最終避免首輪即遭淘汰。第二輪，他將迎戰葡萄牙選手博爾熱斯。

「我努力讓自己保持專注，同時也享受比賽。」辛納賽後說，「能夠在中央球場打揭幕戰是巨大的榮幸。比賽非常緊張，但我認為自己處理得不錯，很高興最終找到了贏球的方法。」

在中央球場進行的第二場男單比賽中，39歲的約克維奇遭遇中國選手吳易昺強有力的挑戰。比賽最後階段，約克維奇明顯露出疲態，但他把握住6個破發點中的3個，以6：4、5：7、6：4和6：4勝出。吳易昺一共創造了11次破發機會，可惜只兌現了一次。

辛納。（美聯社）