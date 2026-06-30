溫網／大坂直美奪首勝 「追殺比爾」白色和服艷驚全場
網球女將大坂直美（Naomi Osaka）29日以一襲白色和服在溫布頓網球錦標賽亮相，她表示靈感來自日本血統與電影「追殺比爾」（Kill Bill），隨後她在首輪賽事擊敗對手，成功延續在大滿貫賽事與時尚舞台的兩面出擊。
綜合路透與法新社報導，大坂直美今天在迎戰法國對手雅克莫（Elsa Jacquemot）前，先以繡有鶴與櫻花圖案的白色和服現身。這套服裝設計取材日本剪紙藝術，並以傳統的花卉髮簪相搭。
大坂直美換下和服後，以6比1、7比5擊敗對手順利晉級。她賽後表示，自己的文化背景，加上溫布頓嚴格的全白著裝規定，共同激發今天在服裝設計上的靈感。
她同時也說，「我很愛電影『追殺比爾』，然後憶起完全迷上劉玉玲（Lucy Liu）飾演的角色，她穿著一件全白和服，我記得當時覺得那真的太酷、太美了。」
「這是我對那個形象的詮釋，也是我對日本的敬意與熱愛。」
大坂直美過去曾與多名時裝設計師搭配，在澳網以水母為主題設計造型，在法網則穿上以艾菲爾鐵塔為靈感的金色禮服。
她此次溫網則是與日本設計師八木華奈（Hana Yagi）合作。這位4次大滿貫贏家，坦承如此注目的衣服的確讓她感到壓力，希望亦能延續在球場上的勝利。
她以繡有鶴與櫻花圖案的白色和服登場，並搭配傳統花卉髮簪，設計靈感結合日本剪紙藝術與溫網全白規定，視覺效果十分搶眼。 大坂直美表示，她很喜歡追殺比爾中劉玉玲的白色和服造型，覺得既酷又美，因此將那個形象轉化成自己的詮釋，表達對日本文化的敬意。 她在首輪以6比1、7比5擊敗法國對手雅克莫，成功晉級。這不僅延續她在大滿貫的競爭力，也讓她持續在球場與時尚領域受到關注。
精華 FAQ
她以繡有鶴與櫻花圖案的白色和服登場，並搭配傳統花卉髮簪，設計靈感結合日本剪紙藝術與溫網全白規定，視覺效果十分搶眼。
大坂直美表示，她很喜歡追殺比爾中劉玉玲的白色和服造型，覺得既酷又美，因此將那個形象轉化成自己的詮釋，表達對日本文化的敬意。
她在首輪以6比1、7比5擊敗法國對手雅克莫，成功晉級。這不僅延續她在大滿貫的競爭力，也讓她持續在球場與時尚領域受到關注。
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