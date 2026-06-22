前溫網冠軍萬卓索娃拒絕接受興奮劑檢查 禁賽4年

前溫網女單冠軍、捷克球員萬卓索娃。（美聯社檔案照）

國際網球誠信機構（ITIA）22日宣佈，前溫網女單冠軍、捷克球員萬卓索娃因拒絕接受賽外興奮劑檢查，被處以四年禁賽處罰。

ITIA表示，2025年12月3日晚8時左右，萬卓索娃在其住所接受興奮劑賽外檢查時，在接到檢測通知後未按要求提供樣本。經獨立仲裁庭審理後認定，其行為構成違反反興奮劑規則。

根據裁決，萬卓索娃的禁賽期至2030年6月21日結束。禁賽期間，她不得參加由國際網球聯合會（ITF）、女子網球選手協會（WTA）、男子職業網球協會（ATP）、四大滿貫賽事及各網球協會組織、授權或認可的賽事活動。

萬卓索娃此前表示，長期身體和心理壓力以及對個人安全的擔憂影響了自己當時的判斷。獨立仲裁庭在審理過程中聽取了她的解釋和檢查人員提供的證詞，最終認定她拒絕接受檢查「沒有令人信服的理由」。

26歲的萬卓索娃曾于2023年奪得溫網女單冠軍，成為公開賽時代首位以非種子身份奪得溫網女單冠軍的球員。同年，她的世界排名升至職業生涯最高的第六位。她還曾獲得2019年法國網球公開賽女單亞軍以及東京奧運會女單銀牌。

ITIA表示，案件完整書面裁決將在後續公佈。萬卓索娃有權向國際體育仲裁法庭提出上訴。